Edmar Lacerda, exfutbolista de 41 años, nacido en Brasil, decidió hace unos años cambiar de nacionalidad para tener la oportunidad de jugar en la selección de Ucrania, pero sus planes no salieron como esperaba, ya que debido a la invasión rusa las fuerzas ucranianas lo convocaron para unirse a la defensa del país.

Luego de casarse en 2008 con una ucraniana llamada Tetiana Halovskyi Edmar fichó con el Metalist de Ucrania y fue seleccionado, pero tiempo después, en 2014, cuando comenzó el conflicto entre Ucrania y Rusia, su nueva patria no pudo ir al Mundial de Brasil debido a que cayeron ante Francia en el repechaje.

Lacerda no contaba que al naturalizarse ucraniano era elegible para el Ejército. Fue gracias a la intervención de su club Metalist que el futbolista no fue a la guerra, pues el equipo envió la documentación señalando que Lacerda no es originario de Ucrania.