323 esgrimistas piden al COI que mantengan la exclusión de rusos y bielorrusos

323 esgrimistas han pedido al Comité Olímpico Internacional (COI) ya la Federación Internacional de Esgrima (FIE) que mantienen la exclusión de Rusia y Bielorrusia en las competiciones internacionales a consecuencia de la guerra en Ucrania.

En una carta abierta dirigida a los presidentes de ambos organismos, los tiradores cuestionan que "sin escuchar la voz de los deportistas" se vaya a permitir que Rusia y Bielorrusia vuelvan a las competiciones de la FIE y que haya sospechas sobre la celebración de un torneo en territorio ruso.

Los firmantes, entre los que hay 49 deportistas de Ucrania, 8 de España, 8 anónimos y algunos tiradores ya retirados, entienden que esta decisión "pone los intereses de Rusia por encima de la voz de los deportistas, especialmente los de Ucrania".

"Mientras continúan la agresión de Rusia, ayudada por Bielorrusia, los deportistas y funcionarios de ambos estados deben seguir excluidos del deporte mundial. Dada la reciente escalada de ataques contra la población civil ucraniana, no debería haber ninguna razón en este momento para permitir la reintegración de Rusia y Bielorrusia en el deporte mundial. La integración sentaría un precedente en el que una nación puede violar los valores y las normas del deporte y la paz internacional sin temor a las consecuencias", afirman.

La carta se hace pública el día en que comienza en Lausana (Suiza) una reunión de la Comisión Ejecutiva del COI en la que se abordarán las consecuencias de la guerra de Ucrania en el deporte.

La misiva recuerda que 232 deportistas han sido asesinados desde el inicio de la agresión, 343 instalaciones deportivas han sido destruidas, 40.000 deportistas se han visto obligados a la salida del país y 140.000 jóvenes se han quedado sin instalaciones.

"Los deportistas rusos no sólo han sido alentados a luchar en la guerra por el Comité Olímpico Ruso, con una gran mayoría de ellos ocupando puestos militares y policiales, sino que también son beneficiarios de la financiación del Estado. Los deportistas han sido y serán instrumentalizados para la propaganda de Putin. Competir bajo una bandera neutral no ha demostrado ser un instrumento sancionador adecuado en el pasado y no lo es ahora", añaden.

Los tiradores considerando que la lectura sería "un error catastrófico" y reclaman un "compromiso inequívoco" contra la guerra hasta que Rusia se retire completamente de territorio ucraniano, ya que la "agresión viola las normas del derecho internacional y los valores fundamentales del olimpismo, entre ellos la paz, el desarrollo armonioso de la humanidad y el respeto de la dignidad y los derechos humanos".

Entre los firmantes del escrito figuran las tiradoras españolas Celia Pérez Cuenca, Elena Hernández, Itziar Gallardo, Ainhoa ​​Pérez, Lucia Martín-Portugués, María Ventura, Araceli Navarro y Paula Montoya.