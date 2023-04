Los Juegos Bolivarianos vuelven a postergarse

The Strongest luchó y aguantó pero no le alcanzó para evitar la derrota 1-0 ante Fluminense, en el duelo... Ver más The Strongest vende cara su derrota y Fluminense termina pidiendo hora

Oriente Petrolero volvió a caer en la Copa Sudamericana, esta vez por goleada (5-0) en su visita a Red Bull Bragantino... Ver más Oriente Petrolero cae por goleada ante Bragantino en la Copa Sudamericana

Blooming cayó goleado anoche 3-0 ante Newell’s Old Boys en Rosario, en un duelo jugado en el estadio Marcelo Bielsa y... Ver más Blooming pasa vergüenza ante el Newell’s (3-0)