Aramayo conquista la carrera La Clásica Primero de Mayo en Argentina

El ciclista nacional José Aramayo conquistó este lunes el primer lugar de la competencia La Clásica Primero de Mayo en Salta, Argentina, la primera que un deportista boliviano conquista en 91 versiones de la carrera.

Entre 200 competidores, según dio a conocer la organización del certamen, Aramayo hizo un crono de 2 horas, 24 minutos, 1 segundo y 5 centésimas (2H24'01'05c) a lo largo de 100 kilómetros de recorrido en un circuito de 25 Km (cuatro vueltas).

"Me siento muy afortunado por todo esto. Gané el año pasado en Sub-23 y ahora en Élite y vengo aquí por el público; muy agradecido con la gente de Salta, me hacen sentir como en casa. Me vengo preparando desde hace años. Los últimos meses estuve viviendo en otra ciudad y todo el sacrificio valió la pena, me vengo preparando desde hace un año para esta carrera. Mi sueño es llegar al ciclismo europeo, lucho por eso, estar en un grande de Europa, sería lo más grande para mí", declaró a los medios al final de la competición.

El podio lo completaron Daniel Juárez (ARG), con 2H24'02"1c y Enrique Estévez (ARG) que hizo 2H24'02"8c.