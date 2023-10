Cochabamba y Chuquisaca conforman selección boliviana de fisicoculturismo

Cuatro atletas cochabambinos y cuatro chuquisaqueños conforman la selección nacional de fisicoculturismo y fitness, que participará en la edición 48 del Campeonato Sudamericano de la disciplina, evento a desarrollarse del 9 al 13 de noviembre en Lima, Perú.

Los ocho componentes de la Verde son los mejores de sus categorías y destacados campeones en el último nacional de este deporte, abriendo grandes posibilidades para que el país sume medallas en Perú.

Por Cochabamba están seleccionados Moisés Ugarte Vela (Mister Bolivia), Carlos Hidalgo Párraga (Overall Classic Physique), Najavi Fuentes Gamarra (Overall Bikini Fitness) y Jhon Daniel Howell (Overall Men's Physique). Por Chuquisaca asisten: Ana Balderas Arancibia (Wellness Fitness), María Verónica Párraga (Overall Womens Physique), Juan Román Durán (Overall Fisicoculturismo) y Viviana Barrón Gómez (Fit Model), según publicó en sus redes oficiales la Federación Boliviana de Fisicoculturismo y Levantamiento de Potencia (Febofi).