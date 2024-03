Buscarán que se haga un reclamo contra periodista uruguayo

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) acudirá a la Cancillería para realizar un reclamo formal por las declaraciones discriminatorias que emitió el periodista Valentín Fletcher en la televisión uruguaya.

Fletcher utilizó un tono discriminador al referirse a los habitantes de la urbe alteña y al equipo de Always Ready que juega en condición de local en el estadio Municipal de Villa Ingenio.

“Que vivan ahí y que se tiren en parapente en una patineta en una bajadita, pero que no jueguen al fútbol; si lo hacen, es para hacerle daño al resto, para sacar ventaja. Son unos perros, no juegan y no pueden ganar nunca nada”, afirmó Fletcher en un programa de TV de Uruguay.

El cotejo de mañana (entre Always Ready y Nacional, por la Libertadores) fue el principal motivo para que el periodista lance sus dardos en contra del escenario alteño.

El titular de la FBF, Fernando Costa, lamentó “esta situación, quisiera emitir una opinión, pero por mi investidura no lo haré. Vamos a recurrir a los canales oficiales a través de la Cancillería para que se haga un reclamo a la autoridad uruguaya. No se puede permitir y tolerar que un periodista se exprese así de los bolivianos. No responderé a este señor y recurriremos a las instancias formales y oficiales”.

Costa pidió a los hinchas alteños respetar a los visitantes en el duelo por Copa Libertadores.

“En general, el hincha boliviano tiene un excelente comportamiento en los estadios. Tuvimos una ejemplar conducta cuando asistieron a Villa Ingenio. No tenemos duda de que así seguirá en la Libertadores y la Sudamericana”, cerró Costa.