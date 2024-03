Igualdad de género en deporte: hay avance, pero falta para la brecha cero

Si bien el deporte es uno de los mejores instrumentos para el desarrollo de los lazos sociales, la solidaridad y el respeto, todavía es un espacio en el que se refuerzan estereotipos y se reproducen desigualdades profundas, pese a todos los esfuerzos realizados para equiparar la situación.

Una vez que las mujeres incursionan en ámbitos dominados por hombres deben demostrar que tienen las capacidades y habilidades necesarias no sólo para competir, sino en todas las esferas relacionadas con la actividad física, para así alcanzar sus metas.

A pesar de los avances para lograr la igualdad de género, existen deudas históricas que todavía no pueden ser saldadas como, por ejemplo, que los salarios y premios económicos sean lo mismo. Pese a los esfuerzos de mujeres, como Serena Williams o la jugadora brasileña Marta, el trato es muy inferior a los de sus homólogos masculinos.

La periodista chilena Daniela Espinoza, fundadora de la escuela Brecha Cero, una plataforma educativa exclusiva para mujeres, especializada en la enseñanza de habilidades comunicacionales para visibilizar sus talentos, fue parte del curso de Igualdad de Género y Deporte Seguro, auspiciado por el Comité Olímpico Boliviano (COB). En este dio a conocer algunos números que muestran que las mujeres continúan “infrarrepresentadas”.

“Hay 2,5 más noticias sobre hombres que sobre mujeres en los medios y las mujeres de negocios sólo son citadas en un 25,7% en redes sociales. Que en la conversación digital soólo 1 de cada 4 mensajes hace referencia o es sobre ellas. Lo que hace que los talentos femeninos queden ocultos”, indicó Espinoza.

Por situaciones como estas, Espinoza y su equipo trabajan para capacitar a mujeres, para que aprendan a desarrollar sus capacidades y se conviertan en referentes.

“Nos mueven las niñas y adolescentes que ante la ausencia de nombres femeninos haciendo cosas importantes en los medios de comunicación son condicionadas a sentir que no pueden soñar ni alcanzar espacios históricamente dominados por hombres”, señala Brecha Cero en su portal.

Lo que se busca con este tipo de escuelas y capacitación de las mujeres es contar con más figuras líderes y referentes en el deporte, quienes serán las que inspiren a las niñas a luchar por sus sueños.

Marta Vieira, exjugadora de Brasil, explicó el por qué se requiere una mayor presencia de mujeres referentes.

“Cuando empecé no había un ídolo femenino. ¿Cómo iba yo a pensar que llegaría a la selección y a convertirme en una referente? Ahora salgo a la calle y la gente me para, los padres me dicen ‘mi hija te adora, quiere ser igual a usted. Nadie conocía a Marta, ahora me convertí en referencia para muchas mujeres no sólo en fútbol (...) Acabamos abriendo muchas puertas para la igualdad”, dijo Marta en el Mundial de Fútbol Femenino 2023.

La primera congresista negra de Estados Unidos, Shirley Chisholm, dijo una vez: “Si no le dan un asiento para sentarse a la mesa, llévese una silla plegable”, como un llamado de atención a todas las mujeres del mundo, para que luchen por tener su lugar en sus ámbitos, ya sea que le otorguen un cupo o se lo consigan.

En el mundo del deporte, a través de los años, las mujeres ocupan cada vez más puestos de poder, pero todavía su presencia es menos en relación con la de los varones.

En Bolivia, por ejemplo, de los 16 clubes profesionales de fútbol, sólo uno es liderada por una mujer, se trata de Independiente con Jenny Montaño.

Además, Danitza Soliz es la única mujer miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

En el Comité Olímpico Boliviano (COB), de 35 federaciones, en siete una mujer es la cabeza, es decir, el 20%. En el directorio del COB, Graciela Jurado es la secretaria general, Viviana Chacón la vicepresidente y Sonia Ramos la secretaria de actas.