Clasificados a Sucre 2024 denuncian que tendrán que pagar su entrada para ver la inauguración

Padres de deportistas chuquisaqueños que clasificaron a los I Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2024 denuncian que sus hijos, que no serán parte del desfile durante la inauguración, tendrán que pagar sus entradas para poder ve el acto en las graderías del estadio Patria.

“El señor alcalde sabrá que ¿atletas de Sucre que clasificaron a los Juegos Bolivarianos, tendrán que ver la inauguración desde las graderías pagando su entrada y no serán parte del desfile? Si no sabe le avisamos para que interponga sus buenos oficios para que no quite el sueño a los atletas que no serán parte de esta fiesta deportiva”, dijo Fernando Garbizu, padre de una deportista clasificada a Sucre 2024.

Desde la organización se explicó que el Equipo Bolivia, al igual que el resto de las delegaciones no ingresan todos al mismo tiempo a la Villa Bolivariana, ya que el deportista entra dos o tres días de su competencia.

También se indicó que una vez que el deportista entra a la Villa Bolivariana recién es parte del evento como tal, porque en ese momento se le entrega su credencial, por lo tanto, aquellos atletas, pese a estar clasificados para Sucre 2024, que tienen sus competencias la siguiente semana, aún no son parte de los Juegos y por ese motivo no tienen ingreso gratuito al acto de inauguración.

Estos deportistas que competirán la siguiente semana, si bien no son serán parte del desfile de la inauguración, estarán presentes en el acto de clausura, como sucede en todos los juegos multidisciplinarios.