Dos partidos cierran hoy la fecha 10 del Torneo Clausura

Los partidos Nacional Potosí vs. San Antonio (18:00) y Always Ready vs. Guabirá (20:00) cerrarán la fecha 10 del Torneo Clausura 2024.

La jornada futbolera de se iniciará hoy con el duelo a disputarse en el estadio Víctor Agustín Ugarte, en el que el Ranchoguitarra tendrá al asistente Dayler Gutiérrez en el banquillo, después de que la dirigencia ayer hiciera oficial la salida del entrenador Alberto Illanes.

Nacional tiene la misión de revertir la mala campaña y empezar a sumar para escalar posiciones si quiere un premio internacional.

Entre tanto, San Antonio espera continuar en levantada y sumar su tercera victoria en condición de visitante, después de los triunfos sobre Aurora (2-3) y Wilstermann (0-1).

En El Alto

Always Ready y Guabirá pondrán fin a la fecha 10 cuando se enfrenten desde las 20:00 en el estadio Municipal de Villa Ingenio, en El Alto.

Ambos están urgidos de sumar de a tres para alejarse de la zona del descenso, ya que el Millonario es antepenúltimo, con 18 puntos, y el Azucarero duodécimo, con 19.