Siete candidatos a presidir el COI, pero la edad condiciona sus opciones

El español Juan Antonio Samaranch, el británico Sebastian Coe, el francés David Lappartient, el japonés Morinori Watanabe, el jordano Feisal al Hussein, el sueco Johan Eliasch y la zimbabuense Kirsty Coventry son los siete candidatos que concurrirán en marzo de 2025 a las elecciones a presidente del Comité Olímpico Internacional (COI).

El organismo publicó este lunes la relación de aspirantes, tras vencer el domingo el plazo de presentación de candidaturas, y concretó asimismo el año hasta el que cada uno de ellos según su edad podría ser presidente. Solo Coventry y Lappartient, los más jóvenes, podrían cumplir el máximo mandato de 12 años en la presidencia sin ninguna traba.

El resto llegarían a los 70 años, edad de jubilación en el COI, antes de concluir el primer mandato de ocho años en 2033 o el posible mandato adicional de otros cuatro en 2037, por lo que tendrían que someterse a una votación para ser exentos excepcionalmente de la jubilación a los 70.

Según el COI, Al Hussein puede ser propuesto para una ampliación de la edad de jubilación de cuatro años hasta 2037; Eliasch hasta 2036; Watanabe y Samaranch hasta 2033, y Sebastian Coe solo hasta 2030. Es decir que estos cuatro últimos no podrían cumplir los doce años en el cargo. Coe, ni siquiera los ocho iniciales.

Feisel al Hussein hará 61 años en octubre, Eliasch tiene 62, Watanabe tiene 65 años, Samaranch los cumplirá en noviembre y Coe hará 68 este 29 de septiembre.

El ganador de las elecciones sucederá al alemán Thomas Bach y se convertirá en el décimo presidente del COI, entidad fundada en 1894 y responsable de la organización de la mayor cita deportiva universal, los Juegos Olímpicos.

La elección se llevará cabo en una asamblea (sesión) prevista del 18 al 21 de marzo de 2025 en Grecia.

Entre los candidatos, cuatro presiden una federación internacional: Coe la de atletismo, Lappartient la de ciclismo, Watanabe la de gimnasia y Eliasch la de esquí; tres pertenecen a la actual Comisión Ejecutiva del COI: Samaranch como vicepresidente, Al Husein y Coventry; y dos han sido campeones olímpicos: Coe y Coventry.

La edad de los aspirantes se perfila, pues, como factor determinante en la elección, pues los votantes pueden inclinarse por no apoyar a un candidato que no puede terminar su mandato máximo de 12 años.

Además, los candidatos que son miembros del COI por ser presidentes de federación tendrían que someterse, en caso de ser elegidos presidente del Comité, a otra votación para cambiar su condición a miembro individual y evitar así un conflicto de intereses.

Los cuatro afectados, Coe, Eliasch, Lappartient y Watanabe, pueden ser propuestos para ese cambio de estatus.

Todos los presidentes de la historia del COI han sido hombres. Kirsty Coventry es la segunda mujer candidata, después de la estadounidense Anita DeFrantz, aspirante en 2001, cuando ganó el belga Jacques Rogge.

Por ello, por su juventud -cumple 41 años este lunes-, por su pasado como brillante nadadora olímpica y por su origen africano -ocho de los anteriores presidentes han sido europeos, uno estadounidense-, Coventry, que también es ministra en su país, parte como una de las favoritas para ocupar el puesto.

Juan Antonio Samaranch es hijo del dirigente homónimo que presidió el COI entre 1980 y 2001. Si fuese elegido, sería el primer caso de padre e hijo al frente del organismo, si bien hay otros ejemplos de miembros que también tuvieron en la asamblea a su progenitor; entre ellos, Alberto de Mónaco y Nora de Liechtenstein.

Las normas que regirán la campaña electoral son muy restrictivas para los aspirantes.

A partir de este lunes podrán hacer público un documento de candidatura, promocionarse en sus redes sociales personales y conceder entrevistas. Pero no podrán pagarse publicidad, ni convocar reuniones o mítines, ni participar en debates, ni emplear agencias de comunicación salvo para la producción de documentos, ni referirse a los otros candidatos ni, por supuesto, ofrecer regalos.

Todos sus viajes deberán ser comunicados a un Responsable de Ética y Cumplimiento (CECO), aunque las normas llaman a utilizar preferentemente los contactos virtuales para no incurrir en gastos.

Los otros miembros de COI no podrán mostrar públicamente su apoyo a ninguno de los aspirantes, aunque sí darles un 'me gusta' en las redes, algo que no podrán hacer otros miembros de la 'familia olímpica' como federaciones, patrocinadores o ciudades organizadoras, etc.

El COI reunirá en enero en Lausana a candidatos y votantes en una sesión informativa para que los programas queden expuestos y explicados.

Los siete candidatos, en datos

Estos son, en datos, los siete candidatos:

- Sebastian Coe (GBR), presidente de la federación internacional de atletismo, World Athletics. 67 años. Ganador de dos oros y dos platas olímpicas en atletismo (1980-1984). Presidente del comité organizador de los Juegos de Londres 2012. Miembro del COI desde 2020.

- Kirsty Coventry (ZIM), ministra de Deportes de Zimbabue y miembro de la Comisión Ejecutiva del COI. 41 años. Ganadora de siete medallas olímpicas (dos oros, cuatro platas, un bronce) en natación (2004-2008) y participante en cinco Juegos (2000-2016). Miembro del COI desde 2013. Expresidenta de la Comisión de Atletas, presidenta de las comisiones de coordinación de los Juegos de Dakar 2026 y Brisbane 2036.

- Johan Eliasch (SUE, pero miembro de COI por GBR), miembro del COI desde 2024. 62 años. Presidente de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard.

- Feisal al Hussein (JOR), presidente del Comité Olímpico Jordano y miembro de la Comisión Ejecutiva del COI. 60 años. Miembro del COI desde 2010. Presidente del grupo de trabajo sobre protección y seguridad de los deportistas.

- David Lappartient (FRA), presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y del Comité Olímpico Francés. 51 años. Miembro del COI desde 2022. Presidente de la Comisión de los eSports.

- Juan Antonio Samaranch (ESP), vicepresidente del COI. 64 años. Miembro del COI desde 2001. Expresidente de la Comisión de Coordinación de Pekín 2022. Presidente del Consejo de Dirección de Olympic Channel Services.

- Morinori Watanabe (JAP), presidente de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG). 65 años. Miembro del COI desde 2018. Presidente del grupo de trabajo sobre el boxeo.