Víctor Muriel se enfrenta a Petrolero, por los cuartos de final de la Liga Nacional de Fútsal

El club valluno Víctor Muriel, único representante de la región en la Liga Nacional de Fútsal, se medirá ante Petrolero de Yacuiba en la fase de cuartos de final, en busca de dar otro paso hacia el objetivo de lograr su primera corona nacional y clasificar a Copa Libertadores.

El primer lance se jugará este viernes en el coliseo Margoth Quevedo de Yacuiba, desde las 20:30. La revancha será una semana después en Cochabamba, en horario y escenario por definir.

El Carpintero acabó segundo del grupo B, luego de igualar 1-1 el martes con Fantasmas Morales Moralitos en el coliseo Palacio de Los Deportes de Oruro. Acabó con 32 unidades, en tanto que el Ajedrezado ganó la serie con 35. Además, avanzaron de este grupo el paceño Adutoys (31) y el alteño Proyecto Redag (18). Se despidieron antes de tiempo los capitalinos Antofagasta (15), Lizondo-Singapur (13), el paceño Wolf Sport (13) y el orureño Morales Moralitos (7).

Por su parte, el cuadro chaqueño acabó tercero del grupo A con 31 unidades, en tanto que el potosino Córdova (34) y el cruceño CRE (31) lo antecedieron en las posiciones. El cuarto y último clasificado fue el tarijeño San Martín de Porres (18), dejando afuera al bermejeño Amistad (17), al potosino Concepción (15), al yacuibeño La Prensa (8) y al tarijeño Nantes Vicky-Ríos (7).

Todas las llaves

Además del duelo Petrolero vs Víctor Muriel programado para este viernes en el coliseo Margoth Quevedo de Yacuiba, ese mismo día y también a las 20:30 horas se medirán: San Martín vs Fantasmas Morales Moralitos (coliseo Los Chapacos, Tarija), Proyecto Redag vs Córdova (coliseo Héroes de Octubre, El Alto) y Adutoys vs CRE (coliseo Julio Borelli Vitterito, La Paz).