Iturralde y su directorio son reelectos en la Federación Boliviana de Deportes Ecuestres

El jinete paceño Diego Iturralde fue reelecto junto a su directorio para presidir la Federación Boliviana de Deportes Ecuestres (FBDE), ahora por el periodo de cuatro años desde 2025 y que abarca al ciclo olímpico Los Ángeles 2028.

"Es una gestión especial porque se adapta al ciclo olímpico de cuatro años, antes era de solo dos años y nos dejaba el plan a medias y eso no es lo más eficiente; entonces, por sugerencia de la Federación Internacional de Deportes Ecuestres, y cumpliendo con la Ley Nacional del Deporte, se cambiaron los estatutos mediante asamblea y estamos felices porque iniciamos el ciclo olímpico con equipo fuerte, directorio fuerte, así que vamos a empezar a planificar y ejecutar planes escritos, pero que no podíamos ejecutarlos antes porque no había la seguridad que íbamos a salir", declaró Iturralde, citado por el parte de prensa de la FBDE.

Excepto por un par de cambios a diferencia de la pasada gestión, el directorio de la FBDE es el siguiente: Diego Iturralde (presidente), Ignacio Bedoya (vicepresidente), Elizabeth Canedo (secretaria general), Gonzalo Rivera (tesorero), Diego Grundy (vocal titular 1), Mariana Imaña (vocal titular 2), Andrea Boos (vocal suplente 1), Federico Zuazo (vocal suplente 2), Alejandro Caso (vocal suplente 3), Nicolás Rahmi (director nacional de salto) y Stefani Arce (directora nacional de adiestramiento).