AFC reconoce a leyendas del fútbol local y éstas piden potenciar divisiones menores

La Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) realizó ayer un merecido reconocimiento a cuatro leyendas del fútbol valluno, aquellos que dejaron en cancha alma, vida y corazón, que además ahora volcaron sus enfoques a que el balompié nacional, en su conjunto, motive y potencie más a las categorías formativas.

Los exfutbolistas José Issa, Norbeto Kekes y Hugo Pérez, además del exentrenador Luis Terán (ausente) fueron reconocidos por todo su aporte al fútbol, siendo parte esencial de la construcción del deporte que hoy conocemos.

“Me inicié en la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) en 1955, en la división intermedia con Palestino. Luego fui a Aurora, muchas gracias por el reconocimiento”, indicó Issa, reconocido guardameta que fue portero de Aurora y Wilstermann, además de la Verde.

Kekes, nacido en Argentina pero con corazón cochabambino desde hace más de 30 años, se formó como entrenador de divisiones menores una vez que se retiró del fútbol. También incursionó en el ámbito del periodismo deportivo.

“Nosotros los formadores debemos hacer un trabajo serio, no nos permitimos improvisar. No hacemos hincapié en el ser humano, y en eso estamos fallando. No todos van a llegar a l fútbol profesional, por eso nos debemos dedicar más a la formación del ser humano. Hoy, lamentablemente, importa más ganar y acudimos más a la trampa”, declaró Kekes.

Por su parte, Hugo Pérez, destacado exfutbolista que paseó su fútbol por Bata y Wilstermann, además de ser seleccionado nacional, fue también dirigente del Rojo y fue uno de los promotores de la llegada de Jairzinho.

“Cuando clasificamos al Mundial 1994, ¿Dónde nacieron los jugadores? Teníamos a grandes jugadores en Cochabamba, en Santa Cruz. Todo eso tenemos que plasmar en el ejemplo a nuestra juventud. Por eso, la asociación debe tomar el sartén por el mango para plasmar todo ello”, expresó Pérez, además de pedir que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) potencie más a las asociaciones.

El ausente, por motivos de salud, fue el DT Luis Terán, quien marcó época con el club Petrolero y un invicto de 21 partidos en 1980.

Convocan a Torneo Interprovincial

Sergio Lara, secretario ejecutivo de la AFC, anunció que a partir de hoy se iniciará el periodo de inscripciones para los equipos que jugarán el Torneo Interprovincial 2025, evento que dará dos cupos a la Copa Simón Bolívar de este año.

Todos los equipos provinciales del departamento tendrán la chance de inscribirse hasta el 14 de febrero. El certamen se iniciará en marzo y se pretende que Cochabamba inscriba formalmente a sus ocho clubes representantes en el ascenso nacional antes del 1 de abril, fecha límite.