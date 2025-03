GP Australia: Norris sobrevive a un carrerón de locos y se lleva la victoria

McLaren estaba arrasando en el Gran Premio de Australia, la primera cita de la F1 en 2025, cuando llegó la lluvia fuerte a falta de 17 vueltas y la película de la carrera se reviró por completo.

Lando Norris se ha llevado la victoria, la quinta de su vida y Oscar Piastri estaba destinado al segundo, pero a unos metros de la entrada al pit lane se fue por la hierba y allí apareció Verstappen para pescar en el río revuelto. Sólo Max intentó ponerles en aprietos durante 10 vueltas, pero hubo de ceder después de un trallazo en su coche que le avisó de que no podía mantener el tranco de los papaya. En el final de la carrera, a una roca como el holandés le tocó el premio. Es de los que no acaba nunca contra la pared y acaba ganando o en el podio. Incluso acarició el triunfo al final.

La victoria y el doblete de los de Woking entraban en todos los pronósticos, pero no las diferencias que mostraron durante dos tercios. McLaren parece querer mandar a tres equipos a una clase B, que sería la de Verstappen (no Red Bull), Russell y Ferrari... Y el resto quizá a una clase C. Esto ya lo vimos con Mercedes (2014-21) y Red Bull (2022-24). Lo que hemos visto en Melbourne parece indicar eso, aunque la lluvia lo haya enmascarado. En seco hubiera sido una paliza terrible para el resto.