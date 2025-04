Oswaldo Zambrana: El maestro ajedrecista: “Hay muchos sueños; el problema es que no hay dinero”

El ajedrez boliviano camina por una senda de promoción de los nuevos talentos, además de proyección a los jóvenes trebejistas consagrados.

Al frente de la Federación Boliviana de Ajedrez se encuentra Osvaldo Zambrana, primer Gran Maestro Internacional boliviano, quien en su segunda etapa al frente de la entidad, confirma la gran dinámica de competiciones a nivel nacional con proyecciones para los consagrados a los certámenes internacionales. Además, el gran proyecto de largo alcance para alistar a un futuro Gran Maestro Internacional, el niño cochabambino Johan Rodríguez.

¿Cómo está el ajedrez en la actualidad, en 2025?

Con un calendario muy apretado, hemos comenzado el 15 de enero, estamos realizando todos los clasificatorios, los eventos importantes son el Panamericano Infanto- Juvenil que se realizará en Lima a fines de julio, y desde la Sub-8 hasta la Sub-18 organizamos todos los torneos clasificatorios; también vamos a estar presentes en el Sudamericano Escolar que se realizará en Chile. Nosotros siempre queremos conformar los equipos que nos van a representar con seis meses de antelación, para entrenarse de la mejor manera.

¿Y, a nivel internacional?

También vamos a asistir al Panamericano Senior, Panamericano Amateur, y a nivel profesional vamos a estar presentes en el Continental que es el mayor evento y clasifica a la Copa del Mundo, este torneo se va a llevar adelante en Brasil del 17 al 25 de mayo, al que pretendemos ir los mejores ajedrecistas de Bolivia.

¿El desarrollo del ajedrez va de la mano con la cantidad de torneos que se realizan?

Es el camino, hemos hecho un formato muy diferente a otros países, tenemos torneos prácticamente durante todo el año, cada semana hay un campeonato en las diferentes categorías, y eso hace que todos los niños y jóvenes estén en práctica constante y hace elevar el nivel.

Porque si hacemos uno o dos clasificatorios en el año, luego no juegan durante bastante tiempo y no tienen la preparación necesaria; para estar en ritmo de competencia internacional tienes que estar compitiendo un mes o un mes y medio. Este formato nos ha dado buenos resultados, los chicos están en buen nivel competitivo, hemos superado a muchos países, lógicamente otros están mucho mejor que nosotros como Argentina, Perú, que son potencias del continente, al nivel de Estados Unidos.

¿Cómo se generan recursos económicos las actividades?

No hay ningún apoyo del Viceministerio, todas las Federaciones sufrimos eso, no se apoya ninguna Federación, lamentablemente la crisis económica del país se ha dado en todas las áreas y el deporte no es la excepción. Alguna vez y de manera esporádica con el proyecto Prodecom apoyaron a uno que otro deportista que sale campeón, pero ellos deciden a quien, la Federación no tiene nada que ver. Luego como Federación no recibimos apoyo, todo se hace con recursos propios, cobramos inscripciones, tratamos de organizar bien los torneos y los padres han visto como nos organizamos, por eso pagan los cánones de inscripción y con eso organizamos los eventos.

¿Qué está faltando?

Lo que nos falta es auspicio, llegar a alguien que quiera apoyar al deporte, nos gustaría que algunas empresas nos auspicien, que hagan proyectos para que auspicien a los campeones de diversas disciplinas. Hace años hubo un proyecto de Entel que se llamaba el equipo de la esperanza, apoyaron a los mejores deportistas guiados con el entrenamiento, porque el entrenamiento es lo más importante y descuidamos eso, los resultados se ven.

¿Cuál es el proyecto más ambicioso que tienen?

Hemos iniciado el proyecto con un niño para volverlo Gran Maestro en seis o siete años, es el primer paso con recursos propios, lo que pretendemos es tratar de encontrar un patrocinio o que quieran apoyar al deporte y masificar esto; en el ajedrez tenemos seis o siete niños que tienen un talento excepcional, lo lindo sería apoyarlos a todos, por lo menos con sus entrenamientos y que tengan su maestro personalizado durante todo el año.

¿Quién es el candidato a Gran Maestro?

La preparación está supervisada por mi persona, su entrenador personal es Boris Ferrufino, todos los gastos corren por parte de la Federación; el niño se llama Johan Rodríguez (9 años), es de Cochabamba, es multicampeón nacional, campeón Sudamericano, campeón Panamericano. El niño ha demostrado grandes condiciones, esperamos que en los dos o tres años esté jugando las finales del Absoluto, que sea parte del equipo olímpico a sus 12, 13 años, sea Maestro Internacional antes de los 15 años, y que sea Gran Maestro Internacional antes de los 18 años.

¿Es un proceso de años?

Es un proceso de ocho años. Por ahora lo estamos apoyando a nivel nacional, el nivel de esos torneos es bastante para él porque ya compite con mayores, obviamente que son mayores las derrotas porque es niño pero ya está empezando a forjar ese camino, seguro que en cualquier momento llegará a ganar y ganar, y cuando llegue a ganar en el medio boliviano vamos a ver torneos internacionales, tal como sucede con otros jóvenes que van al exterior a competir.

¿Tienes otros ajedrecistas más de élite?

Está Tiago Arteaga de La Paz, super talento, me encantaría que haya auspicio para que el chico tenga su entrenador; Nicole Mollo que está en Perú, es Maestra Fide, Isabel Kilibarda de Tarija, hay otras niñas que tienen gran proyección, hay el problema del presupuesto. Hay talento, el problema es el presupuesto, no se puede pagar, esperamos que al año cambie todo. El problema es que he recibido una Federación con deuda y estamos pagando, hemos avanzado bastante, hemos pagado más del cincuenta por ciento en los cuatro años y medio de gestión que estoy, espero que de aquí a dos años más no deber, y tendremos un poco más de presupuesto.

¿Qué proyecto grande tiene para la Federación?

Hay muchos sueños, el problema es que no hay dinero, la empresa privada no apoya, su respaldo es mínimo con relación a otros países, el apoyo del estado es cero. En cuatro años y medio a la Federación no nos han desembolsado costos; tu vas, reclamas y te dicen que faltan papeles, su personería jurídica, pero ves a otros que tienen personería y no les desembolsan, así de simple, no hay plata. Lamentablemente al frente de estas entidades no está un deportista, no entienden la realidad del deporte, ese es otro gran problema, es como sin un rico sea ministro de pobreza, qué te va a entender.