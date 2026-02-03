Bolivia es el único país aspirante a organizar Juegos Bolivarianos 2029

El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Baltazar Medina, quien se encuentra en La Paz desde ayer, mencionó que Bolivia es el único país aspirante para ser sede de los Juegos Bolivarianos 2029, por lo que la balanza se inclina en favor de La Paz. También subrayó que todos los países solicitantes están obligados a cumplir con los estatutos y reglamentos que establece la Odebo.

El máximo ejecutivo de la Organización Bolivariana explicó que hasta el pasado año Caracas, Venezuela era otro de los aspirantes, al igual que Bucaramanga, de Colombia, pero “fue La Paz la que más interés puso a la candidatura, además del Comité Impulsor realizó un buen trabajo. Ya elaboraron el dossier, cumplieron con ciertos requisitos. Para nosotros es un factor de garantía el compromiso de las autoridades locales, departamentales y nacionales”.

Medina, agregó que el interés del país para la organización del evento multidisciplinario, permite a la Odebo tomarse un tiempo más para definir la sede de los Juegos 2029, aclaró que la sede debía definirse en 2025 en Lima, Perú en ocasión de los XX Juegos Bolivarianos. “Además, debo ser sincero, no hay otro aspirante para ser sede”, acotó.

“No me encuentro en esta ciudad a título personal, estoy en representación de la Odebo y mi obligación es regirme al deber. Vemos el interés de Bolivia y es por eso que postergamos la adjudicación de la sede, para cumplir con la visita que es de evaluación, de verificar que todo lo que nos presentaron existe y es cierto. Es un trámite que hay que cumplirlo”, agregó el dirigente en ocasión de la presentación del dossier y cartas de compromiso en las oficinas del municipio paceño, el principal impulsor.

Medina reiteró que La Paz “es un serio aspirante” para la organización, pero se dará plazo hasta el 31 de marzo para que se cumpla con todos los requisitos que exige la Odebo y así garantizar el desarrollo de los Bolivarianos 2029, “porque la decisión de designar la sede es del Comité Ejecutivo. Lo que daré es un mensaje de optimismo, de que todas las condiciones están dadas para ser sede (La Paz)”.

Por su lado, Giorgio Alberti, director técnico de Odebo mencionó que el país tiene experiencia en organizar Juegos, recordó que Cochabamba, Sucre ya organizaron un evento multidisciplinario. “Haremos el análisis correspondiente. El dossier es interesante, tenemos la seguridad que las recomendaciones que se realicen en la parte técnica tendrá resultado”, señaló.

“Hagamos que sea posible que los Bolivarianos llegue a La Paz”, puntualizó el alcalde de La Paz, Iván Arias. En el dossier que fue elaborado por el Comité Impulsor se establece la postulación de 38 deportes. Baltazar Medina puntualizó que en esa propuesta “por lo menos” deben estar contempladas 15 disciplinas olímpicas. Agregó que la cantidad de deportes lo define la organización “de acuerdo a la capacidad económica del país, la comisión técnica de la Odebo avala las infraestructuras, para la competencia de cada deporte y decide si está apta o no”, indicó.