Boliviano Conrrado Moscoso se confirma entre los tres mejores raquetbolistas del mundo

Multideportivo
Jeovana Bernabé
Publicado el 05/02/2026 a las 9h43
Después de coronarse campeón en el Annual Lewis Drug Pro que finalizó el domingo en Estados Unidos, el boliviano Conrrado Moscoso se posesionó en el segundo puesto del ranking del Tour Profesional de Ráquetbol, el primer lugar le corresponde al estadounidense Kane Waselechuk quien acumuló 2230 puntos, y, completa el podio su compatriota Jake Bredenbeck con 1450. 

La raqueta número uno de Bolivia en el ranking internacional totalizó 1847 puntos y su objetivo es volver a liderar el ranking mundial. 

“Feliz por escalar posiciones, tengo proyectos para este año, el principal es seguir en competencia a nivel internacional. Fue un torneo difícil, pero logré salir adelante”, dijo el chuquisaqueño ayer tras llegar al país. 

El domingo, en la final del torneo internacional, Moscoso le ganó a Waselechuk, por dos a cero, con parciales de 15-9 y 15-3, el pasado año el campeón nacional también venció al máximo exponente del ráquetbol del Tour Profesional.  

Para lograr ese objetivo la pasada semana dejó en el camino al estadounidense Alejandro Herrera, después venció a su compatriota Jhonatan Flores, posteriormente les ganó los locales Adam Mancilla y Jake Bredenbeck, quienes también llegaron a este torneo como favoritos.

El domingo Moscoso se colgó la primera medalla de oro de este año en el ámbito internacional, en su carrera supera las 50 preseas, solo en torneos fuera del país, pues compitió en mundiales, tanto Open como Júnior, panamericanos, sudamericanos y bolivarianos. 

Mientras que en campeonatos que se desarrollaron en el país, sumó más de 50 medallas, es múltiple campeón nacional. 

El pasado mes, Moscoso se clasificó al Campeonato Panamericano que se disputará en Guatemala en marzo, el raquetbolista logró el título en la modalidad de singles, pero también fue primero en dobles mixto junto a la cochabambina Rebeca Amaya.

Luego de sus recientes logros y actuaciones, se espera que el chuquisaqueño vuelva a escalar posiciones y retome la cima del ranking, consolidando su lugar entre los referentes del raquetbol mundial. 

El deportistas  es uno de los más sobresalientes y ha mantenido su nivel en los últimos años para estar entre los mejores del ámbito internacional en su disciplina.

