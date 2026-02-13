Selección boliviana participará en el Sudamericano de Squash con 21 deportistas

Jeovana Bernabé
Publicado el 13/02/2026 a las 9h19
Del 16 al 21 en Asunción, Paraguay, se reunirán en competencia 262 deportistas que representarán a 11 países para competir en el Campeonato Sudamericano de Squash, categoría Júnior, tanto en damas como en varones. Para la ocasión, la delegación boliviana confirmó su participación con 21 deportistas quienes se trasladarán a la sede del campeonato en el curso de las próximas horas. 

Este campeonato es considerado el más competitivo en el ámbito sudamericano. Participarán las delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, también Costa Rica, Guatemala y Guayana, que arribarán a Paraguay con equipos completos, según informó Mirko Álvarez, presidente de la Federación Boliviana de Squash. 

“Confiamos en que nuestros deportistas cumplirán una buena presentación. Los bolivianos participamos en campeonatos internacionales de acuerdo con las posibilidades económicas de los padres de familia, son ellos quienes se hacen cargo de los gastos de representación. La Federación cubre una membresía de habilitación”, explicó el dirigente. Ese monto asciende a unos mil dólares.

Álvarez agregó que los cuatro primeros de cada categoría son los seleccionados, pero no todos pueden viajar debido al alto costo de representación, por lo que “les damos un tiempo a los atletas para que confirmen o no su asistencia y nominamos los cupos vacantes con los que también están dentro del ranking, pero más abajo”. 

El campeonato Júnior está reservado para las categorías Sub-11, 13, 15, 17 y 19, tanto en damas como en varones, los partidos se jugarán en las canchas del Centro Nacional de Squash, en el Complejo SND, de Asunción ante la mirada de los dirigentes de la Confederación Sudamericana.

La Selección Nacional competirá en todas las categorías, además en dobles y mixtos, en damas y varones, “en esta última logramos medallas para el país, contamos con deportistas competitivos, es por eso que nuestros representantes están ilusionados”, continuó. 

La representación boliviana está compuesta por Nahiara Anturiano, Natalia Ágreda, Rebecca Valverde, Michelle Arnez, Natalia Campos, Massiel Campos, Marcela Flores, Sergio Pino, Marco Pérez, Alejandro Pinedo y Yelsen Oxachoque. 

Facundo Mendívil, Agustín Roldán, Alvin Ríos, Novak Arnez, Luis Rojas, Iker Tohara, Benjamín Rodríguez, Santiago Escóbar, Daniel Moral y Nicolás Escóbar completan la nómina del elenco nacional.

