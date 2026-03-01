Bustamante: “Estoy esperanzado de que este año salga la ley del deporte”

Jeovana Bernabé
Publicado el 01/03/2026 a las 11h43
Autoridades del Viceministerio de Deportes esperan que, hasta fines de este año, ya se cuente en una nueva Ley del Deporte, cuyo documento antes de ser presentado oficialmente, será socializado y redactado en todo el país, pues el objetivo es que este código beneficie a los atletas en general.

“Iniciamos la socialización del documento. Ya digitalizamos el proyecto que nos hizo llegar el Comité Olímpico Boliviano (COB). Un equipo de trabajo se encarga de revisar el documento, además en el que nosotros, como Viceministerio de Deportes tenemos la labor de encaminar esta ley para ver a dónde queremos llegar”, explicó el viceministro Roberto Bustamante.

La autoridad nacional puntualizó que próximamente, en persona o funcionarios de esa cartera han previsto visitar diferentes regiones del país con el fin de escuchar a todos los involucrados, atletas, dirigentes, autoridades, etc. Uno de los objetivos es que este proyecto no sea redactado por un grupo reducido de personas.

“La clave es escuchar a todos los deportistas, dirigentes, autoridades, ésta tiene que ser un ley que beneficie a todos los actores del deporte. Si conseguimos que todos puedan participar, puede ser que sea un documento cien por ciento correcto, es por eso que tiene que ser enriquecido por todos”, continuó. 

Bustamante mencionó que el Viceministerio se puso “plazos cortos” para contar con un primer borrador dentro de dos meses, después este documento será enviado a todos los actores del deporte para que lo revisen y se lo optimice, para volver a reunirse y elaborar el documento final para ser presentado a las autoridades correspondientes para su análisis y promulgación. 

“Ya con el documento en limpio podemos sentarnos con los senadores y diputados, para mostrar que la ley fue socializada con todos los actores del sistema deportivo. Estoy muy esperanzado de que este año ya podamos contar con la ley, creo que puede ser así, como Viceministerio nos trazamos objetivos”, agregó. 

 Apoyo

La autoridad deportiva reiteró que es importante que las federaciones nacionales tramiten sus personerías jurídicas para que de esa manera el Viceministerio pueda respaldar a los deportistas e instituciones, pues no es posible apoyar a los atletas de manera individual, ya que hay normas legales que deben cumplirse. 

Ante la consulta sobre las becas deportivas, explicó que para él más que beca es un apoyo a la preparación de los atletas. “Se realiza auditorías al respaldo que hubo en pasadas gestiones. Para poder apoyar a los deportistas debemos cumplir las leyes”, dijo. 

 Inspección

Hace algunos días, la autoridad deportiva inspeccionó el Centro de Entrenamiento y Formación Deportiva (Cefed) de Cochabamba, junto a otras autoridades, pues los campos deportivos, entre ellos velódromo, pista atlética, polideportivo presentan daños en su infraestructura, por lo que se realiza auditorías técnicas, debido a la gravedad del deterioro, por razones distintas, entre ellas la falta de mantenimiento. 

“Esperamos el informe de la auditoría para seguir las instancias que corresponden ante el Estado. Además, habrá recomendaciones, como si es conveniente realizar un mantenimiento o qué pasos técnicos tendremos que seguir para la utilización de estas infraestructuras (velódromo y pista atlética)”, puntualizó. 

El Cefed fue inaugurado en 2018 en ocasión de los Juegos Deportivos Sudamericanos en Cochabamba. 

Además de estos escenarios deportivos también fueron verificados los de Sucre y La Paz con el mismo objetivo.

 Capacitación

Del 6 al 11 de marzo de este año, en La Paz, El Alto y los Yungas se desarrollará un curso de capacitación técnico-deportiva en fútbol base, dirigido a profesores de educación física y deportistas. Las charlas serán impartidas por un grupo de voluntarios japoneses.

La llegada de los instructores forma parte del programa de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. “Tenemos la esperanza de que este proyecto se amplíe a otras disciplinas”, señaló.

Dato

- La Ley Nacional del Deporte 804 fue promulgada el 11 de mayo de 2016. El Viceministerio de Deportes y  el Comité Olímpico Boliviano coordinarán para que la nueva normativa sea aprobada hasta fin de año.

