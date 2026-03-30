Loreley Daleney Lacunza: “Es un orgullo representar a Bolivia”

Multideportivo
Jeovana Bernabé
Publicado el 30/03/2026 a las 8h58
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Comenzó a practicar la natación como consecuencia de un accidente, no estaba en sus planes dedicarle más de cuatro horas de trabajo al día y competir, pero el respaldo incondicional de sus padres le permitió seguir adelante. A la fecha está entre sus objetivos bajar sus marcas y ubicarse entre las primeras exponentes de la natación boliviana. 

La bañista Loreley Daleney Lacunza, de 18 años, se prepara para competir en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se inaugurarán el 12 de abril, con el respectivo desfile de las delegaciones participantes; se anticipó que el evento contará con la participación de más de cuatro mil protagonistas, entre entrenadores, deportistas y dirigentes. 

La atleta explicó que, para formar parte de la Selección Nacional de natación que intervendrá en esta cita internacional, cada deportista suma puntos que son verificados por dirigentes de la World Aquatics y la Federación Boliviana de Deportes Acuáticos.

“Me clasifiqué para ser seleccionada; en las pruebas que más puntos logré fue en 50 metros libres, 50 y 100 mariposa, de los que ostentó el título nacional en la categoría Juvenil. Para llegar hasta aquí cuenta desde la concentración, todo detalle es importante”, dijo la deportista.

En los Juegos, Daleney Lacunza competirá en 50 y 100 libres, además de 50 y 100 Mariposa, pero también en 400 metros libres o cuatro modalidades. “Como deportista es una satisfacción representar a Bolivia, me siento muy feliz y con el compromiso de hacer mi mejor esfuerzo en este campeonato, tengo como objetivo bajar mis tiempos y clasificarme a la final”, dijo. 

Las pruebas de natación se iniciarán el 13 de abril. “Mis entrenamientos son continuos, antes me preparaba para las pruebas de fondo para aguas abiertas, pero con mi entrenadora decidimos intensificar el trabajo en las distancias cortas, fue un cambio total, pero tuvo sus frutos”, prosiguió.

 La bañista contó que “de niña en una de mis vacaciones con mi familia sufrí un accidente, cuando jugábamos por poco me ahogo, fue un mal día, después de recuperarme mis padres me inscribieron en un club de natación, en un inicio fui ante la necesidad de aprender, pero después me gustó más de lo que esperábamos y seguí con los entrenamientos hasta que competí”, puntualizó. 

Recordó que sus padres fueron los que impulsaron para seguir en este deporte, pasó por los clubes Acuazul, Delfines y, actualmente, forma parte de Los Sargentos en el que la medallista boliviana, Karen Tórrez, conocida como la “Sirena boliviana” es la entrenadora, con quien ya sumaron medallas. 

“Representé a Bolivia no sólo en campeonatos internaciones de piscina, también en aguas abiertas en que participé en Bolivarianos, Sudamericanos, además de dos mundiales, en los que tuve la oportunidad de crecer a nivel internacional y los resultados fueron buenos”, aseveró la nadadora, quien reiteró que “su fuerte” en piscina es competir en 50 y 100 metros estilo mariposa. 

La nadadora Daleney Lacunza quien admira a su entrenadora, en 2025 logró medallas de oro en todos los campeonatos nacionales de aguas abiertas, en las distancias de cinco y 10 kilómetros. También consiguió preseas doradas en el Nacional Apertura Interclubes, al igual que se bañó de oro en el Absoluto en las pruebas de 100 mariposa, 800 libres y 400 combinado.mCon esos pergaminos, espera conseguir un halago para el deporte nacional, sería el corolario de su actividad permanente en la natación.

 

 

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