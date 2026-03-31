La Odebo oficializará la sede de los Juegos Bolivarianos el próximo 15 de abril

Entre tanto la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), a través de su presidente Baltazar Medina pide paciencia para cumplir los procedimientos estatutarios, el municipio paceño, a través de su página digital ayer oficializó que La Paz será sede de los Juegos Bolivarianos 2029, evento multidisciplinario que por lo general reúne a más de cuatro mil personas, entre atletas, entrenadores, oficiales y dirigentes de distintos comités olímpicos.

“Hay que ser claros, el martes (por hoy) se cumple el plazo para los países miembros de la Odebo, interesados en organizar los Juegos del 2029, hasta la fecha la única postulación que se recibió oficialmente es de La Paz, Bolivia, lo que no quiere decir que no hay otros países que buscan ser sede. El 15 de abril, en Panamá, tendremos una reunión del Comité Ejecutivo donde oficializaremos ese tema”, dijo Medina ayer.

Aclaró que por el momento y como están las postulaciones, La Paz tiene la balanza inclinada a su favor, solo queda las formalidades y puntualizó que para realizar el anuncio oficial, hay normas y procedimientos que deben cumplirse, por lo que esperará la reunión de la Odebo para oficializar la designación de los Juegos 2029.

Por su parte, el viceministro de Deportes, Roberto Bustamante, mencionó que a su despacho “no llegó nada oficial”, por lo que el gobierno nacional también esperará la respuesta de la Odebo antes de emitir alguna declaración con respecto a los Juegos.

Mientras tanto, el alcalde de La Paz, Iván Arias anunció ayer que La Paz es sede de los Juegos Bolivarianos 2029, según explicó, la noticia fue comunicada vía celular y tras el contacto mencionó que “los próximos años los paceños tenemos que poner lo mejor de nosotros. Ahora la Oficina de Desarrollo de los Juegos Bolivarianos (Odebo) ha señalado que nuestra ciudad ya no figura como postulante, sino que ha sido elegida definitivamente como sede”.

Por su lado, la directora de Deportes del municipio paceño, Carmen Pozo dijo que todo está definido y que La Paz volverá a ser sede de los Juegos Bolivarianos después de 52 años, además explicó que para la cita multidisciplinaria se hará uso de los escenarios deportivos privados y públicos.

Los deportes que estarán en competencias son: basquetbol 3x3, voleibol, voleibol de playa, ráquetbol, atletismo, squash, gimnasia, fútbol, futsal, ajedrez, billar, hipismo, golf, tenis, natación, ciclismo, BMX, levantamiento de pesas, tiro con arco, tiro deportivo, taekowndo, judo, kárate.