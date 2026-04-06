Angélica Barrios se prepara para volver al ráquetbol, el mundial es su desafío

Con una sonrisa contagiosa y una actitud positiva, la raquetbolista boliviana Stefanny Angélica Barrios Reyes se mostró decidida a retomar su lugar en el ráquetbol internacional, después de superar una lesión que la dejó fuera de las canchas desde agosto del año pasado, cuando competía en los Juegos Mundiales de Chengdu, China.

“Regresar sola desde el otro lado del mundo (China) con mis maletas en silla de ruedas y con asistencia sólo del aeropuerto, fue difícil, aún más porque cuando estaba en España me caí por las escaleras con las muletas, pero ya pasó”, dijo Barrios quien en 2022 logró la primera medalla para Bolivia en los Juegos Mundiales de Birmingham, Estados Unidos, tras vencer a la mexicana Samantha Salas.

Los logros que consiguió le permitieron posicionarse entre las mejores del mundo en el ráquetbol. La deportista refirió que aún se somete a controles de doping, pese a que no está en competencia. “Los exámenes las realiza la federación internacional. Mi pasión y talento siguen, me lo demostré cuando volví hacer ejercicios, sentí que el tiempo no pasó”, dijo.

A los 25 años, en su larga carrera deportiva, la cruceña cosechó incontables medallas. A nivel nacional, ostentó por varios años el título de la máxima categoría y en el ámbito internacional conquistó oro, plata y bronce. Recordó que para llegar a este nivel se exigió por muchos años, con el respaldo incondicional de su hermano y su madre, Angélica Reyes, quien falleció.

“Mi madre y mi hermano vieron en mí que tenía potencial. Practiqué otras disciplinas, pero el ráquetbol fue un amor a primera vista, comencé a competir desde niña en un campeonato interno del Club Polanco y jugué la final, así comenzó mi historia, recuerdo que hasta mis 16 años no tenía entrenador. Fue mi mamá la que gestionó la llegada de Alan Chacón, de Costa Rica”, aseveró.

Recordó que su hermano mayor también la entrenó, gracias a su perseverancia a los 12 años participó en un Mundial de la categoría Júnior. A los 17 años formó parte de la Selección Boliviana en la categoría Mayores que participó en los Juegos Bolivarianos, aunque en esa ocasión tuvo que correr con los gastos, fue su mamá quien la respaldó para que viaje.

“Fue muy importante el apoyo de mi familia, que se dio cuenta en el momento exacto para que salte a la categoría profesional en Estados Unidos donde conseguí oro. Era la primera vez que viajaba a ese país, con esa medalla demostré que tenía talento y futuro en este deporte; pero, era muy complicado asistir a los campeonatos, fueron momentos duros, además no teníamos experiencia, porque en mi familia nadie jugó”, dijo.

En su carrera, tuvo como entrenador a Jim Winterton quien es reconocido como uno de los más influyentes en la historia del ráquetbol, fue coach del estadounidense Kane Waselenchuk quien conquistó títulos mundiales.

Mientras despegaba su carrera, en 2021 sufrió el “golpe más duro” el fallecimiento de su madre, el dolor le hizo pensar en muchas cosas, pero un mes después siguió en competencia, “fue una etapa muy difícil, no pasé el luto de mi madre, eso me afectó y lo tratamos con la psicóloga; siento que pasaron muchas buenas ya malas decisiones”.