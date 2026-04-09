Ángela Castro y Nelcy Rojas competirán en el Mundial de Marcha en Brasil

Multideportivo
Jeovana Bernabé
Publicado el 09/04/2026 a las 8h55
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Con la participación de más de 300 marchistas que representarán a 40 países, este domingo en Brasilia, de Brasil se desarrollará el Mundial de Marcha Atlética, el evento forma parte del calendario que controla la por World Athletics. Será la primera vez, según la organización, que un país sudamericano será escenario de esta cita ecuménica.

En la ocasión Bolivia será representada por las marchistas Ángela Castro y Nelcy Rojas. La paceña, Castro, competirá en la prueba de Media Maratón (21,097 kilómetros) categoría Mayores y la cochabambina en 10 K, en Juvenil, Sub-20.

Además de estas pruebas, en el Mundial se realizará la de Maratón (42,195 kilómetros). En los tres casos el evento está reservado para damas y varones. De acuerdo con dirigentes de la Federación Atlética de Bolivia (FAB), el país no participará en esta prueba.

“Estarán los mejores atletas del mundo; para mí siempre será un honor representar al país, como atleta tengo objetivos que quiero alcanzar. Realizo mi plan de entrenamientos al pie de la letra, no descuidé nada, estoy comprometida con Bolivia”, dijo Castro.

Después de cumplir un intenso plan de entrenamientos en el estadio Hernando Siles, la paceña viajó a Perú donde continúa su preparación. “Me toca seguir mi preparación, además de tomar en cuenta el aspecto climatológico, ya que me toca competir pasado el mediodía, pero el cielo es para todos, queda tomar previsiones, aclimatarnos sólo eso”, indicó.

Según comunicó World Athletics la prueba de Media Maratón reunirá a 114 mujeres y 140 hombres, mientras que en la categoría Sub-20 Juvenil competirán 39 damas y 40 varones.

Entre las competidoras estarán la peruana Kimberly García, quien fue bicampeona mundial en 2022; la polaca Katarzyna Zdzieblo, medalla de plata mundial en ambas distancias el mismo año, además de la española Antia.

“Es un Mundial muy importante, porque ya nos permite sumar puntos para Juegos Olímpicos, claro que también este campeonato es por marcas, es por eso que quiero bajar mis registros, otro de mis propósitos es buscar la clasificación para los Juegos Sudamericanos (en Argentina, del 12 al 26 de septiembre), tenemos varios eventos internacionales en los que participaremos este año”, agregó.

Castro competirá en un Mundial por novena vez, pero en la prueba de Media Maratón será la primera vez, la distancia de esta competencia se implementó a partir de esta temporada, la World Athletics explicó a los atletas que, con estos cambios, las pruebas serán más exigentes y “atractivas que animará a más personas a practicarla en el mundo”.

“En 2026, la maratón y la media maratón entrarán en el programa de los campeonatos de World Athletics, y también en los europeos”, según informó el COI.

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