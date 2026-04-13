El nadador Yatsen Soza aconseja: “Cuanto más sueñas, más lejos llegas”

Multideportivo
Jeovana Bernabé
Publicado el 13/04/2026 a las 9h18
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Comenzó a batir récords nacionales desde que tenía 13 años, su objetivo es seguir en competencia a nivel internacional y piensa en el futuro. Cuando se inició en la práctica de la natación no pensó formar parte de la Selección Nacional, pero el respaldo de su madre fue fundamental para hacerlo y ganar medallas.

Yatsen René Soza Maldonado, bañista boliviano, se ganó el derecho de portar la bandera boliviana en los Juegos Sudamericanos de la Juventud que se realizan en Panamá desde ayer, con la participación de más de 2.000 atletas quienes representan a Argentina, Aruba, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela.

Soza es actualmente el número uno de la natación nacional en la categoría Júnior, además se destaca en el nivel Absoluto. Sus más de 30 récords nacionales le permiten pensar en competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, es consciente de que el camino es largo y que cada hora de entrenamiento y esfuerzo cuenta para seguir en ruta de la victoria.

A su corta edad, la trayectoria de Soza es importante. Es posible destacar sus logros en 2025, pues compitió en la Copa del Pacífico evento en el que se colgó la medalla de oro en la prueba de 100 metros libres, también tomó parte en el Mundial Júnior que se desarrolló en Rumanía, asistió al Panamericano Júnior en Paraguay, formó parte de la delegación para el Sudamericano de Natación Brasil, además se destacó en los Juegos Bolivarianos que se realizaron en Perú.

“A mis siete años me inscribieron a una escuela de natación, más que todo para aprender. Fue mi madre quien me impulsó a que siga, que me esfuerce ya que de niño sólo pensaba en divertirme, pero después me gustó y fue a los 13 años que comencé a mejorar, a sumar medallas y récords nacionales”, contó el deportista.

Soza recordó que en sus inicios se entrenaba en la escuela Don Bosco, de Santa Cruz de la Sierra, después se afilió al club Medley en el que se mantiene. “Cuando era niño me inscribía en todas las pruebas, comencé a destacarme y no paré, porque sumé medallas. Recuerdo que mi primera medalla nacional fue en 50 metros espalda, especialidad que ahora no practico. En Trinidad, rompí ocho récords nacionales a los 13 años”, rememoró.

Desde los 14 años compite en las pruebas de 50, 100, 200, 400, 800 y 1.500 metros libres en las que tiene éxito. “Sumé muchas medallas, por ejemplo, a los 16 años rompí el récord en la categoría Absoluta, en 400 metros libres con un registro de 4’2”52, actualmente se mantiene este tiempo”. En 2023 ganó la medalla de oro en 100 metros libres en la Copa del Pacífico que se realizó en Colombia.

Abanderado

El jueves 16 comenzarán las pruebas de natación en los Sudamericanos de la Juventud, Soza competirá en 50, 100, 200 y 400 metros libres. Ayer, junto a la judoca Noelia Paz llevó en alto la bandera boliviana, ambos fueron seleccionados para portar la tricolor en el desfile inaugural del evento.

“Para competir hicimos las cosas bien, me entrené junto a mi equipo, voy a pelear por un podio para Bolivia. Llevar la bandera boliviana, representar a mi país es uno de los mayores orgullos que tengo, además es una gran responsabilidad, pero también siento que es un reconocimiento al trabajo que realicé y un compromiso por dejar el mejor de mis esfuerzos para mi país”, continuó.

“Cuando terminé un entrenamiento vi que en mi celular tenía muchas llamadas perdidas, llamé y me sorprendieron con la noticia. Mi madre es quien más feliz se sintió”, reveló.

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