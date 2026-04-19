Samaipata: el boliviano Diego Quespia se mete en entre los 10 mejores de Sudamérica en su debut internacional

El atleta boliviano Diego Yafer Quespia Aguilar, oriundo del municipio de Torotoro (Potosí), cumplió una destacada actuación en el Campeonato Sudamericano de Trail y Montaña Samaipata 2026, al ocupar el noveno lugar de la prueba 80K Long Trail, posicionándose dentro del Top 10 en su primera participación internacional.

Quespia registró un tiempo de 10 horas, 37 minutos y 49 segundos, en una competencia de alto nivel que reunió a 39 atletas sudamericanos, en un recorrido caracterizado por su exigencia técnica y condiciones de montaña.

El podio de la prueba estuvo conformado por el chileno Patricio Javier Bopp Tocornal (9:03:20), seguido por los ecuatorianos Kevin Alexander Aguiar Peña (9:05:54) y Cristopher Guevara (9:05:55), evidenciando el alto nivel competitivo del evento.

El atleta boliviano es integrante del Club Team HERCON – Tunari Trail, desde donde ha consolidado su desarrollo deportivo en el trail running. Llegó a este campeonato tras un proceso de clasificación nacional, en el que obtuvo el segundo lugar en la prueba selectiva de 60K (8:04:38), resultado que le permitió asegurar su presencia en el certamen continental.