Bolivianos se clasificaron al mundial de kadabbi, un nuevo deporte nacido en la India

Multideportivo
Jeovana Bernabé
Publicado el 23/04/2026 a las 9h56
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Entre el jueves 2 y el domingo pasados, en Benito Juárez, Argentina, se desarrolló el primer Campeonato Sudamericano de Kabaddi y Kho Kho, deporte de contacto que se creó en India y Paquistán hace años. Esta nueva especialidad llegó a Bolivia en 2025 como una propuesta de la Embajada de India para que niños y jóvenes tengan otra opción para distraerse, pues no requiere de un escenario con características específicas.

En el afán de que este deporte se abra espacios en esta parte del mundo, el ente internacional que agrupa a las federaciones nacionales convocó para la primera semana de abril un encuentro Sudamericano en el que Bolivia compitió junto a Colombia, Chile, Perú, Argentina y Panamá, que participó como invitado, según informó Yerko Castro, deportista.

El competidor dijo que para acudir a la cita Sudamericana se realizó un evento selectivo entre los jóvenes y señoritas que practican esta disciplina recreativa en La Paz, El Alto y Oruro.

Quienes se clasificaron emprendieron viaje a la ciudad argentina de Benito Juárez, días antes, pues no contaban con los recursos para cubrir el importe de boletos aéreos, así que la travesía fue por carretera y con un equipo reducido. “Llegamos cansados al campeonato, además no teníamos dinero ni para comer, pero queríamos participar, cada uno de nosotros corrió con los gastos, por eso viajamos con equipos cortos en varones y mujeres”, dijo.

Ya en la sede del evento internacional que se desarrolló en el Polideportivo Municipal Gabriel Atilio Solís, la lucha fue “fuerte”, pero con un destacable resultado para la delegación boliviana (damas y varones) que logró subir al podio en ambas ramas.

La posición que ocuparon los bolivianos también les permitió ganar uno de los boletos al Mundial que se realizará en Inglaterra en 2027, torneo reservado para damas y varones, la delegación nacional estará presente en ambas ramas, explicó el deportista, quien además aclaró que en el país se organizaron asociaciones, que formaron una Federación Nacional de Kabaddi y Kho Kho.

“Ya pensamos en el Mundial, debemos convocar a más gente que le guste el kabaddi, tenemos que prepararnos y presentarnos con un equipo más sólido. Además, necesitamos recibir cursos de capacitación. Pero también queremos que la Embajada de India nos apoye para difundir este deporte en unidades educativas”, agregó.  El kabaddi se desarrolla una cancha de 12,5 x 10 metros.

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