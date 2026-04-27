Oruro recibe a siete clubes por el Clasificatorio a la Liga Superior Masculina

Oruro recibirá desde este lunes hasta el viernes 1 de mayo el XXIX Campeonato Clasificatorio a la Liga Superior Masculina de voleibol con la presencia de siete clubes que buscarán quedarse con los dos primeros puestos para ascender de categoría, según reporte de la Federación Boliviana de Voleibol (FBV).

Dinamo (de Chuquisaca), Albert Einstein (Cochabamba), Bolívar Voley (La Paz), Santa Rosa (Potosí), UTEPSA (Santa Cruz), ATV (Tarija) y Economía (Oruro) son los clubes que participarán en el certamen que tendrá la modalidad de grupos (uno de cuatro y otro de tres) para definir a los mejores que avanzarán de ronda.

Originalmente solo el club vencedor ascendía a la Liga Superior, pero con los cambios que se aprobaron en el Congreso Extraordinario de los Clubes de la Liga que hubo en febrero pasado en La Paz, ahora serán dos los que suban de categoría.

El motivo es porque la Liga Superior, tanto en damas como en varones, pasará a disputarse con ocho clubes y ya no seis, lo que también significa que no habrá descensos de la temporada 2025.

El cambio tiene el objetivo de que haya más competencia entre los mejores clubes del país.

Los siete clubes se enfrentarán en el Polifuncional de Economía, donde cada jornada habrá tres partidos.

Ya se tiene el rol de partidos definido y todo empezará hoy a partir de las 17.00 con el duelo Santa Rosa vs. Dinamo.

A segunda hora (18.30) se enfrentarán Bolívar Voley vs. ATV, mientras que el último encuentro lo protagonizarán Albert Einstein vs. UTEPSA (20.00).