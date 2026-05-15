Benita Parra, fondista cochabambina mira de reojo a Brasil tras recibir ofertas

“Todo el trabajo que realizamos no tiene valor, es muy complicado. Los atletas logramos que se escuche el Himno Nacional en otros países. No nos dan el lugar que deberían, el Gobierno boliviano no nos escucha, eso es doloroso para mí”, dijo Benita Parra, la atleta boliviana que mira de reojo las “tentadoras” ofertas que recibe de dirigentes de otros países.

Para hizo estas declaraciones ante las consultas de los periodistas con respecto a su futuro, pues desde Brasil se conoció que está en la lista de los posibles “fichajes” para la siguiente temporada del atletismo brasileño, la cochabambina reconoció que sí fue convocada. “Los de Brasil me llamaron”, dijo.

Además, apuntó que “en algún momento siento que debo tirar la toalla… Traje medallas para el país y muy pocos me respaldan, estoy agradecida con quienes lo hacen”.

Por su parte, su entrenador, César Condori, puntualizó que las ofertas que recibe Parra son reales, pero por el momento nada está definido, pero también dijo que les “molesta” el hecho de que Parra “no está en la lista de deportistas que reciben el respaldo del Comité Olímpico Boliviano (COB) para el ciclo olímpico”.

“Son propuestas que surgen, hay que considerarlas antes de tomar decisiones. La situación de Benita Parra es delicada, no tiene ningún respaldo estatal, ni empresarial, solo tiene su calendario de competencias confirmado, y la pregunta del millón es, ¿cómo se prepara para llegar en óptimas condiciones a tan importantes eventos?”, mencionó.

Lamentó que la atleta encabece la lista para representar al país, pero sin recibir respaldo económico alguno, “ella es una carta fuerte para los próximos Juegos Odesur (Argentina). Los dirigentes creen que las ansiadas medallas llegan por arte de magia, algo no cuadra en esa lógica”, insistió.

En las pasadas semanas, la fondista sobresalió en la prueba de 10 mil metros, con un registro de 33 minutos, 50 segundos y 83 centésimas, con lo que logró un nuevo récord nacional, que era de Jhoselyn Camargo, desde 2021.

Otros bolivianos

Al menos, seis deportistas bolivianos representan a otros países en campeonatos internacionales, entre ellos está José Torres Gil, quien ganó la medalla de oro en la prueba de BMX Freestyle en los Juegos Olímpicos de París 2024, el deportista representa a Argentina.

Los raquetbolistas María José Vargas, actual campeona mundial que lidera el ranking profesional, representa a Argentina. Los raquetbolistas Mario Mercado, compite bajo la bandera de Colombia; Natalia Méndez y Adriana Riveros, representan a los argentinos, por mencionar a algunos deportistas destacados.