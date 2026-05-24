Cochabamba será anfitriona del torneo Mundial Juvenil de Ráquetbol

Multideportivo
Jeovana Bernabé
Publicado el 24/05/2026 a las 9h38
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Consolidar al país como sede de un evento internacional, permitir que los mejores jugadores formen parte de la Selección Nacional y reafirmar a Bolivia como potencia son algunos de los objetivos que se trazó la dirigencia boliviana del ráquetbol tras confirmarse que Cochabamba será sede del Campeonato Mundial Juvenil de esta disciplina, evento se realizará del 4 al 12 de diciembre próximos. 

“La Asociación de Cochabamba se hará cargo de la organización; el presupuesto supera los 60 mil dólares, dinero que se conseguirá a través de la empresa privada y las autoridades locales, vamos a necesitar que nos respalden, se trata de un Mundial”, explicó Javier Olivares, presidente de la Federación Boliviana de Ráquetbol (Febora). 

La cita ecuménica reunirá a más de 17 delegaciones de distintos países, por el momento se espera la participación las selecciones de Bolivia, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina.

“El campeonato será en diciembre, seguramente que además de las delegaciones de esos países tendremos más representaciones, por ejemplo, hay interés de selecciones europeas y asiáticas para participar en el torneo”, agregó. 

Olivares destacó que la Asociación de Cochabamba organizará el Mundial y que la Federación respaldará a los dirigentes. Asimismo, señaló que el evento demandará una inversión de más de 60 mil dólares para cubrir hospedaje, alimentación y otros gastos de competidores y árbitros.

Títulos

En este campeonato se disputarán tres títulos: Copa Espíritu, de ocho, 10, 12 y 14 años; Copa Mundo de 16, 18 y 21, se jugará en las modalidades de singles, dobles y mixto. 

Olivares señaló que en el Abierto compiten raquetbolistas de todas las categorías y que no reparte puntos para el ranking mundial, “sirve para confraternizar entre deportistas y quienes acompañan a la delegación, no tiene límite de edad y no es obligatorio tener una posición en el ranking para competir”.

Para este campeonato se espera la presencia de más de 400 deportistas, pues en las categorías puntuables para el ranking internacional llegan el campeón y subcampeón, tanto en damas como en varones. 

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