Rodrigo Pérez Méndez brilla en el II Campeonato Iberoamericano Máster de Atletismo en Lima

El II Campeonato Iberoamericano Máster de Atletismo se celebró con gran éxito en Lima, Perú, desde el viernes 22 hasta el miércoles 27 de mayo de 2026. Consolidado como uno de los eventos deportivos para veteranos más relevantes de la región, la competencia tuvo como escenario principal la pista del Estadio Atlético de la Videna, ubicado en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA). El certamen reunió a atletas de la élite máster procedentes de más de 20 países afiliados a la Asociación Iberoamericana de Atletismo (AIA), abarcando delegaciones de América, Europa y África.

Entre las naciones participantes destacaron: Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Centroamérica y el Caribe: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. Invitados especiales: España y Estados Unidos, países que contaron con una amplia presencia en las diferentes categorías de edad.

El destacado velocista cochabambino Rodrigo Pérez Méndez tuvo una participación histórica al conquistar un total de 5 medallas: tres en la modalidad individual y dos en las pruebas por equipos.

Pérez compitió en las disciplinas individuales de 100, 200 y 400 metros planos, además de integrar las cuartetas bolivianas en los relevos de 4x100 y 4x400 metros. Tras superar las fases clasificatorias, en las cuales solo los ocho mejores tiempos avanzaron a las finales, el atleta boliviano demostró su alto rendimiento logrando los siguientes podios: 100 metros planos: Medalla de plata (1° Perú, 2° Bolivia, 3° Perú). 200 metros planos: Medalla de plata (1° Perú, 2° Bolivia, 3° Perú). 400 metros planos: Medalla de plata (1° Chile, 2° Bolivia, 3° México). Relevos 4x100 metros: Medalla de plata (1° Uruguay, 2° Bolivia, 3° Chile). Relevos 4x400 metros: Medalla de oro (1° Bolivia, 2° Brasil, 3° Venezuela).

Esta impecable actuación sirve como antesala y preparación clave para el próximo gran reto internacional del atleta: el Campeonato Mundial Máster de Atletismo a celebrarse en Daegu, Corea del Sur.