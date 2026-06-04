Unos 120 golfistas serán parte de la quinta fecha de La Vuelta Bolivia

Multideportivo
Publicado el 04/06/2026 a las 21h41
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La Federación Boliviana de Golf (FBG) informa que desde este viernes hasta el domingo se llevará adelante en Santa Cruz la quinta fecha del Circuito Nacional Vuelta Bolivia “Banco Ganadero 2026” y la Gira Scratch “La Boliviana Ciacruz” con la presencia de unos 120 golfistas de todo el país, según prensa de la Federación Boliviana de Golf.

Se trata de la penúltima etapa de la temporada, ya que el evento que cerrará el circuito se desarrollará del 14 al 16 de agosto, también en tierras cruceñas.

Los mejores golfistas jóvenes y mayores del país estarán presentes en el Urubo Golf Club Country Club, donde lucharán para ocupar los primeros puestos de las distintas categorías habilitadas.

Los grupos que estarán en competencia son: Mascotas, Infantil A, Infantil B, Pre Juvenil y Juvenil, tanto en damas como en varones por el circuito, que el año pasado cumplió con su 25 aniversario.

Los de Juvenil, Pre Juvenil e Infantil A jugarán a 18 hoyos por día; los de Infantil B, a nueve hoyos; mientras que los de Mascotas, a seis.

De igual forma estará el grupo de Egresados Mixto, que con los de la Gira Scratch igual competirán a 18 hoyos por día para un total de 54.

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