Selecciones de frontball participarán en Sudamericanos y el Mundial en Argentina

Multideportivo
Jeovana Bernabé
Publicado el 09/06/2026 a las 8h47
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Después de que la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) presentó formalmente al Comité Organizador y al Comité Olímpico Internacional (COI) su propuesta para que el frontball forme parte del programa oficial de los Juegos Olímpicos Brisbane 2032, los dirigentes de las distintas federaciones nacionales abren espacios para que los deportistas se capaciten y mejoren sus condiciones técnicas para competir en eventos internacionales.

Es el caso de la Federación Boliviana de Pelota de Mano, Paleta y Raqueta, cuyo presidente, Orlando Espada, informó que el frontball en el país está en ascenso, pues los deportistas bolivianos ya lograron sitiales importantes en eventos internacionales, por lo que también se anticipó su participación en campeonatos internacionales.

“Oficialmente este deporte ingresará dentro del programa de los Olímpicos, pero en una primera instancia como invitado”, explicó el dirigente, quien agregó que, con ese afán, uno de los objetivos de la Federación es que los deportistas se capaciten, además, compitan en eventos internacionales, de esa manera se podrá aspirar a una plaza para los Juegos Olímpicos.

“En esta disciplina, el país está en una buena posición, nuestros deportistas lograron medallas de oro en campeonatos sudamericanos y panamericanos. A nivel mundial se logró una sexta ubicación”, agregó el dirigente.

En ese afán, para este año se tiene prevista la realización de tres campamentos que se realizarán en el país, con la presencia de entrenadores de España, el primero será entre del 21 al 26 de este mes en Cochabamba y estará reservado para las categorías juvenil y absoluta, que además será preselectivo para los campeonatos internacionales.

Internacional

Para este año, se ha previsto que la Selección Boliviana de frontball compita en los XIII Juegos Suramericanos, que se realizarán en Santa Fe, Argentina del 12 al 26 de septiembre. También intervendrá en el Campeonato Mundial de este deporte que se realizará también en Argentina en octubre venidero.

“Nuestra Selección viajará a este país a competir, por el momento desconocemos cuántos cupos tendremos para la delegación”, dijo.

Nacional

Para este mes se tenía programado el desarrollo del Campeonato Nacional de pelota raqueta, pero el evento fue diferido hasta el 3 al 5 de julio en Sucre y está reservado para pelotaris desde 14 años hasta mayores de 60.

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