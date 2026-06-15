Fallece el destacado periodista deportivo Óscar Dorado

Los familiares del destacado periodista deportivo Óscar Dorado confirmaron su fallecimiento este lunes, luego de haber atravesado por una grave enfermedad.

Dorado fue un reconocido periodista deportivo de los años 80, 90 e inicios de los años 2000. Junto a Tito de la Viña crearon Más Deporte en TV, radio y prensa en los 90, además ser parte de Hoy Deportivo y director de Presencia Deportiva en 1997 y 1998. Hijo de otro distinguido periodista Óscar Dorado.

Oscar es calificado como uno de los periodistas más amables. "Hicimos un libro juntos en 2015 sobre la selección boliviana que fue entregado a la Conmebol cuando era parte de la FBF", relató un amigo cercano de Dorado.