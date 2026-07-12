Luto en el deporte: falleció Edgar Cueto García, leyenda del ciclismo boliviano

El ciclismo y el deporte boliviano están de luto. Edgar Cueto García, considerado una de las máximas figuras del pedalismo nacional y orgullo de Quillacollo, falleció dejando un legado imborrable de disciplina, esfuerzo y triunfos internacionales.

Nacido en Cochabamba en 1953, Cueto brilló con fuerza durante las décadas de 1970 y 1980. A lo largo de su carrera, representó al país con honores en 168 competencias internacionales. Entre sus mayores hazañas destacan la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de La Paz 1977 y su consagración como campeón panamericano.

Su talento lo llevó a las exigentes rutas de Francia e Italia, y en 1979 fue el único boliviano en las Espartaquiadas de Moscú, donde logró un histórico puesto 14. En reconocimiento a su brillante trayectoria, el velódromo de La Chimba en Cochabamba fue bautizado con su nombre en el año 2008. El país despide hoy a un gigante que llevó la bandera boliviana a lo más alto del deporte mundial.