Fallece Tito de la Viña, leyenda del periodismo deportivo nacional

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Publicado el 18/07/2026 a las 15h49
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El periodismo deportivo boliviano está de luto. Este sábado falleció José Vila de la Viña más conocido como Tito de la Viña, una de las voces más reconocidas y queridas del deporte nacional, quien dejó un legado de más de seis décadas de trayectoria en la comunicación.

De la Viña nació en La Paz el 5 de diciembre de 1931 y fue considerado uno de los grandes maestros del relato deportivo en Bolivia. A lo largo de su carrera transmitió al menos 13 mundiales de fútbol y se destacó por su versatilidad al cubrir distintas disciplinas como fútbol, Fórmula 1, básquetbol y natación.

Su carrera periodística comenzó en 1951, cuando ingresó a Radio Emisoras Bolivia, donde inició leyendo noticias y realizando comentarios. Dos años después pasó a Radio Abaroa, donde comenzó a consolidarse como relator deportivo con sus primeras transmisiones de partidos.

Además de su trabajo en radio, Tito de la Viña también incursionó en la prensa escrita con su reconocida columna “Desde la Tribuna”, publicada en el diario Presencia y otros medios, además de formar parte de espacios televisivos.

Su trayectoria fue reconocida con importantes distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Periodismo en 2008 y el Premio Abelardo Raidi en 2015, entre otros reconocimientos por su aporte a la comunicación deportiva.

“Tremendo relator de fútbol. Comentarista de gran nivel con su columna "Desde la Tribuna" en Presencia y otros diarios. También pasó por los estudios de televisión. Era uno de los grandes del periodismo deportivo de Bolivia”, escribió Mario Roque Cayoja, periodista, desde sus redes sociales.

“Deporte Total expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Tito de la Viña*, referente del periodismo deportivo boliviano, maestro de generaciones y entrañable compañero de esta casa”, escribió Deporte Total, medio deportivo de trayectoria nacional.

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