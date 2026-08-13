El fuego suramericano es encendido en Tiwabaku para los Juegos de Santa Fe 2026

Ni el frío intenso del altiplano apagó la fiesta en Tiwanaku. Ayer, el templo de Kalasasaya se convirtió en el corazón del deporte sudamericano. Autoridades, dirigentes de la Orga-nización Deportiva Suramericana (Odesur) y del Comité Olímpico Boliviano (COB), depor-tistas y pobladores se reunieron en el centro arqueológico para el encendido del Fuego Suramericano, ritual con el que da inicio a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La ceremonia tuvo color y solemnidad. Jóvenes entusiastas y militares mostraron las ban-deras de los 15 países participantes. Cada pabellón flameó.

Hubo honores, reconocimientos a los visitantes y un mensaje de unidad que enlazó la he-rencia milenaria de Tiwanaku con el espíritu deportivo del continente.

Con el fuego encendido, comenzó la cuenta regresiva. La competencia multidisciplinaria se disputará del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Argentina. La organización ya ade-lantó sorpresas para la inauguración y espera a más de 4.000 atletas que representarán a Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela y la anfitriona, Argentina.

El ritual en Kalasasaya también fue memoria. Recordó que los primeros Juegos se dispu-taron en La Paz en 1978, bajo el nombre de Juegos Deportivos Cruz del Sur. Ese origen le dio un peso simbólico al acto. El fuego que nació en suelo boliviano inició su recorrido como símbolo de integración.

“Es la primera vez que visito este templo sagrado. Para mí es emotivo, porque marca un hito de los Juegos que se desarrollan de forma ininterrumpida cada cuatro años. Vinimos hasta Tiwanaku a encender el Fuego Suramericano para que llegue a la sede. Los Juegos son una expresión de hermandad”, afirmó el presidente de Odesur, Mario Moccia, quien recibió el reconocimiento de los pobladores.

“Es una ceremonia importante para el deporte boliviano”, destacó, por su parte, Marco Arze, dirigente del deporte olímpico boliviano.

Datos

Este sábado se realizará una reunión del Comité Ejecutivo de Odesur, jornada en la que concluirá el plazo de inscripción de las delegaciones y se aprobarán los deportes en competencia.

La gimnasta Maya Quinteros, quien portó la antorcha de los Juegos Suramericanos 2026 en Tiwanaku, comentó que competirá en el evento deportivo en Santa Fe.