La boliviana Laura Flores gana la medalla de oro en el Panamericano de Kickboxing

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Publicado el 16/08/2026 a las 15h23
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Bolivia tiene una nueva campeona de América. La deportista Laura Flores conquistó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Kickboxing. Con orgullo, la boliviana subió al primer lugar del podio.

Flores dejó todo su esfuerzo y logró ganar sus tres peleas. Demostró sus dotes al vencer a las representantes de Argentina y de Perú. Luego, en la final del torneo, se enfrentó a la competidora de Brasil, a quien también logró derrotar.

 

Gracias a estas tres victorias, Laura Flores se convierte en la mejor peleadora de todo el continente en su categoría.

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