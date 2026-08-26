Cochabamba será escenario del Mundial Júnior de Ráquetbol en el Complejo de Sarco

Con el propósito de consolidarse como sede del ráquetbol, ayer dirigentes de esta disciplina oficializaron el desarrollo del XXXVII Campeonato Mundial Júnior, damas y varones, que se realizará del 4 al 12 de diciembre en el Complejo de Sarco, Cochabamba.

El certamen reunirá a 300 raquetbolistas aproximadamente quienes representarán a de 15 países. Con la localía a favor, la apuesta es aprovechar la vitrina mundial para proyectar talento y dejar en evidencia de que Bolivia compite y organiza eventos de alto nivel.

“Es uno de los eventos más importantes de este deporte, esperamos a más de 300 jugadores. Bolivia es una potencia mundial de esta disciplina en estos últimos años nuestros deportistas consiguieron importantes logros. Queremos ver que cada familia se involucre en este campeonato”, aseveró Boris Córdova, presidente del Comité Organizador del campeonato.

Para la ocasión, hasta el momento, han confirmado su participación las delegaciones de Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, México, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur. También se tiene previsto que lleguen deportistas provenientes de Europa y Asia.

“Seguramente que además de las delegaciones de esos países tendremos más representaciones, hay expectativa para el desarrollo del campeonato”, agregó Javier Olivares, presidente de la Federación Boliviana de Ráquetbol, (Febora).

El dirigente aseguró que en este campeonato se disputarán dos títulos: Copa Espíritu, para ocho, 10, 12 y 14 años; Copa Mundo para 16, 18 y 21. Ambas se jugarán en las modalidades de singles, dobles y mixtos. También se competirá en el Abierto en el que participan raquetbolistas de todas las categorías, que no será puntuable para ranking alguno.

Los partidos se jugarán en las 12 canchas del Complejo de Sarco, pues fueron homologadas para eventos nacionales e internacionales. En la presentación del campeonato también informaron que Bolivia será representada con equipo completo en todas las categorías y ramas.

Entre los seleccionados nacionales está confirmada la presencia de los medallistas Camila Rivero y Santiago Borja, quienes ya ganaron títulos internacionales. “Es un honor representar al país, personalmente mis entrenamientos son constantes y con disciplina”, dijo la raquetbolista, quien también estuvo presente en la presentación. No es la primera vez que Bolivia organiza el Mundial Júnior.