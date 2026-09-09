Valeria Quispe y Conrrado Moscoso, los abanderados de Bolivia en los Suramericanos

Multideportivo
Jeovana Bernabé
Publicado el 09/09/2026 a las 9h28
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“Representar a Bolivia va mucho más allá de competir, es llevar sueños, esperanzas de todo un país, es recordar de que de cada uno de nosotros hay personas que creen y nos apoyan”, dijo la atleta boliviana Valeria Quispe, quien junto a Conrrado Moscoso portarán la bandera boliviana en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, cuya ceremonia de inauguración está prevista para el sábado.

Para este evento multidisciplinario Bolivia será representada por 237 atletas, quien es competirán en 30 deportes, según Marco Arze, presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), la delegación es numerosa, aunque algunos atletas se quedaron en el camino por razones económicas.

“El pronóstico deportivo para estos Juegos es complicado, sin duda que tendremos resultados, como en ráquetbol, pelota frontón, taekwondo y otros deportes, eso es importante. Es importante mencionar que quienes logren buenos resultados también tendrán la posibilidad de competir en Juegos Panamericanos. Competiremos con una buena cantidad de atletas, la idea es que los deportistas tengan la oportunidad de mostrarse”, expresó.

Para el día de la ceremonia de entrega de la bandera también estaba prevista la presencia del campeón mundial de ráquetbol, Conrrado Moscoso, quien no llegó a La Paz, Arze dijo que deportista se disculpó, pero aseguró estará presente en la inauguración.

“Entendemos sus razones y la respetamos. La ceremonia de la entrega de la Bandera de Bolivia es un acto solemne, en el que el deportista recibe la soberanía de un país que los quiere ver ganadores y que lleguen lo más alto que resulte posible”, mencionó.

Competirán en los Juegos delegaciones de Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela y los anfitriones, Argentina, serán 4.000 atletas.

La inauguración será el sábado a las 18:00 en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario, donde se anticipa una fiesta deportiva con  cantantes reconocidos.

El grupo de avanzada de Bolivia ya se encuentra en Argentina, la delegación viajó la pasada semana, los deportistas se trasladarán a la sede del evento por grupos y de acuerdo con la fecha en que competirá.

“Sabemos que el Estado no cumplió como debería con los deportistas… La intención que se tiene es reestructurar el sistema deportivo nacional, para que todos nos podamos encaminar, pero fundamentalmente es trabajar con atletas de todas las disciplinas”,  dijo.

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