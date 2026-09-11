Odebo exige compromiso gubernamental para organizar los Juegos Bolivarianos 2029

El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), Baltazar Medina, reiteró que para que el desarrollo de los Juegos Bolivarianos 2029 es necesario el compromiso y apoyo del Gobierno nacional, además de las autoridades departamentales y municipales, de La Paz.

El dirigente debió constituirse en la sede del gobierno hace algunos días, para cumplir una nutrida agenda, entre ellas la posesión del Comité Organizador (CO) de los Juegos, pero su llegada fue reprogramada para el próximo mes, pues no se pudo coordinar las agendas de los dirigentes y autoridades nacionales.

“Para nosotros (Odebo) es muy importante poder concretar el encuentro con las autoridades, nacionales, Gobernación y Alcaldía, su participación en la organización de los Juegos y precisar los compromisos que deben asumir. Lamentablemente, no ha sido posible coordinar las agendas de todas las personas que hemos previsto que deberían estar en las actividades convocadas”, dijo.

El dirigente puntualizó que la formación del Comité Organizador para los Juegos depende del Comité Olímpico Boliviano “el COB tiene toda la autonomía para la formación de este organismo. Debe tener en cuenta a las entidades y personas que pueden aportar a organizar y realizar los Juegos” insistió.

Agregó que, por el momento, no le preocupa que hasta la fecha no se haya posesionado al Comité Organizador de los Juegos, pues mencionó que “la verdad no mucho, porque tenemos tiempo suficiente. Si nos organizamos pronto y empezamos a trabajar con un CO bien formado con los que deben estar”.

Medina explicó que su presencia en La Paz también servirá para presentar oficialmente el Plan estratégico deportivo 2025-30, Primera medalla olímpica para Bolivia, que es una “propuesta de planificación y gestión estratégica orientada a fortalecer el desarrollo del deporte boliviano y proyectar a los atletas bolivianos hacia resultados de alcance mundial y olímpico”.

“Es nuestro interés lograr la asistencia de las 35 federaciones deportivas de Bolivia para presentarles el proyecto de la primera medalla olímpica para Bolivia, una idea impulsada por el COB, con el apoyo de la Odebo y Panam Sports”, continuó.

El dirigente anticipó que su llegada al país está prevista para octubre, aunque no precisó la fecha. Admitió que llegar previamente será “difícil” debido a que mañana comienzan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.