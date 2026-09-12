Patricia Cortes conquista su segundo título profesional en el tenis de playa

La boliviana Patricia Cortes conquistó su segundo título profesional de tenis de playa al consagrarse campeona del torneo denominado BT10 Colina 1 en Santiago de Chile junto a su dupla brasileña Eliane Branco.

Cortes, una de las pioneras de esta disciplina en el país que se caracteriza por jugarse sobre arena y no se usa una raqueta, sino una paleta que tiene diferentes materiales, destacó durante la semana.

Este deporte tiene tres modalidades: singles, dobles y dobles mixto, pero la competencia por parejas es la principal.

Además, la red se coloca a una altura de 1,70 metros y se hacen puntos cuando la pelota cae en la superficie (hay que evitar el bote dentro de las líneas de delimitación).

Hacia el título

Su debut se dio en los cuartos de final, instancia en la que ganaron a la alemana Jana Barrasch y a la chilena Yenni Pizarro (6-2 y 6-4), mientras que en semifinales ganaron a Romy Krijger y María Paz, de Curazao (6-0 y 6-2).

La gran final fue contra las brasileñas Marina Canuto y Larissa Monteiro, a quienes derrotaron por 6-4, 3-6 y 10-7.

“No fue fácil, es muy difícil ser deportista en Bolivia, se requieren sacrificios silenciosos y un corazón muy grande, pero aquí estamos presentes. Esta victoria se la dedico al deportista y al entrenador boliviano, embajadores reales que luchan y se enfrentan a situaciones inimaginables día a día por dejar un mejor país y un mejor futuro para Bolivia”, posteó Cortes en sus redes sociales.

Este es el segundo título profesional de tenis playero que conquista la deportista nacional. El primero fue el BT10 Copa Active que se disputó en Cancún, México, en 2023.