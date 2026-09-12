Ponen en marcha los XIII Juegos Deportivos Suramericanos en Argentina

Los XIII Juegos Deportivos Suramericanos Santa Fe 2026 quedaron hoy oficialmente inaugurados en una ceremonia frente al Monumento Nacional a la Bandera en Rosario, principal ciudad santafesina. Los deportistas bolivianos Valeria Quispe y Conrrado Moscoso portaron la bandera de Bolivia en el acto de apertura del evento deportivo más importante de la región.

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, dio la bienvenida esta noche a los más de cuatro mil deportistas de los 15 países participantes, y a continuación se pasó al segmento artístico del evento que tuvo acceso libre y gratuito.

Pese al impertinente frío de menos de 10 grados y molesto viento el público repletó la plazoleta iluminada con múltiples colores frente al Monumento a la Bandera en el litoral rosarino donde se montó el escenario con el ancho río Paraná de trasfondo.

El espectáculo cultural que se desarrolla actualmente cuenta con la participación de artistas de renombre como Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo, Agustín Rada Aristarán, Mery San Dámaso y otros artistas emergentes de Santa Fe y Rosario.

Con arreglos musicales de Lito Vitale y dirección de Ariel del Mastro y Sebas Mazzoni, la propuesta reunirá a más de 100 artistas de distintas generaciones y estilos, quienes cubrirán un abanico de géneros desde el foclórico, el pop, el rock y la música urbana.

El Monumento Nacional a la Bandera forma parte activa de la puesta. Hay mapping, grandes pantallas, iluminación y cinematografía en vivo, recursos que permitirán ampliar el relato y proyectarlo sobre uno de los principales símbolos de Rosario y de Argentina.

La cita deportiva regional se extenderá durante dos semanas hasta el 26 de septiembre. Las competencias tendrán como sedes a Rosario, la capital provincial Santa Fe y Rafaela, donde los estadios fueron remozados o construidos para acoger las rivalidades en 60 disciplinas de 43 deportes. Además, Buenos Aires y Mar del Plata serán subsedes invitadas.

El viernes, el mandatario santafesino inauguró oficialmente la Villa Olímpica de Santa Fe donde desde ayer ondean las banderas de las 15 naciones participantes

Pullaro estuvo acompañado por la exvicegobernadora y diputada nacional Gisela Scaglia; el intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti, autoridades deportivas, jefes de misión y representantes de los países que, desde este sábado, protagonizarán el acontecimiento deportivo más importante de la historia en la provincia de Santa Fe.

Pullaro agradeció al Comité Olímpico y a cada una de las personas que hicieron posible este megaevento deportivo, pero fundamentalmente a todos los santafesinos que trabajaron para que pudiera materializarse, remarcó el gobernador.

A los Juegos, Argentina aporta una delegación de 650 deportistas que competirán en prácticamente todas las disciplina con la aspiración de retomar el liderazgos en estos certámenes multideportivos regionales. En dos ocasiones la delegación albiceleste disfrutó el néctar del triunfo por países. Brasil y Colombia han sido los grandes ganadores. El domingo comenzarán las competencias de hockey, el nado en aguas abiertas y continúa en su segunda jornada el billar que inició las acciones este sábado.