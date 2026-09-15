Oro que inspira, Maya Quinteros llena de orgullo a Bolivia

Multideportivo
Jeovana Bernabé
Publicado el 15/09/2026 a las 8h59
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Entre vendajes, entrenamientos contrarreloj y sueños grandes, Maya Quinteros hizo lo impensado, pues ganó la medalla de oro para Bolivia en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Brasil 2026. El lauro es producto de años de trabajo, concentración y lesiones que superó y ahora piensa en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, evento multidisciplinario en el que enfrentará a gimnastas que tienen experiencia en Juegos Olímpicos.

“La medalla de oro tiene un significado especial, es darle a Bolivia el lugar que se merece, llenar de orgullo a los bolivianos, además es una demostración de que sí se puede llegar lejos, de que podemos hacer cosas grandes. Me llenó el corazón. En el futuro ojalá sea una presea Panamericana, una final de un Mundial”, dijo Quinteros, de 22 años.

Agregó que la presea significa un impulso para nuevas generaciones, pues la modalidad de trampolín no es muy conocida, “que sea una especie de invitación, nos va muy bien. queremos que crezca este deporte en nuestro país, que tengamos campeonatos internacionales en esta modalidad, es difícil, pero se puede”.

El camino a Brasil estuvo lleno de obstáculos, según refirió, el Sudamericano se disputó muy cerca de los Juegos Suramericanos y se recuperaba de una lesión que le impidió entrenarse con regularidad.

“Lo más difícil en Brasil fue llegar a la sede, porque había dudas. Además, pasé por una lesión, no había seguridad de que me vaya a sentir bien, pero todo fue mental ya que físicamente pude rendir y bien. Cuando anunciaron mi nombre para competir, me dije aquí estoy, llegó el momento de demostrar mi capacidad, mi habilidad. Sentí cómo te latía mi corazón, mi respiración”, confesó.

Agregó que disfruto de la competencia, “El resultado vino acompañado por mi rendimiento. Estoy muy feliz, sigo en la pelea de estar entre las mejores, quedé cuarta en trampolín, en la clasificación general, que no es nada despreciable”.

Detrás del oro hay jornadas dobles, Quinteros combina el deporte de alto rendimiento con un trabajo de medio tiempo para apoyar a su familia. “La preparación contrarreloj, entrenamiento técnico, físico. Lesión, lo físico, siempre está”, agregó.

Vestir los colores de Bolivia es un “privilegio” que la impulsa, ahora su concentración está en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde competirá dentro de dos semanas, en la modalidad de trampolín, en la categoría Mayores.

“Llegar a un nuevo límite, que me ayude a crecer. Me falta más trabajo, pero dejaré todo por mi sueño y Bolivia. Los Suramericanos, son un reto importante. Vengo mentalizada, tengo que dar todo de mí. La categoría de adultos es una competencia fuerte, están atletas olímpicos. Siento que estoy empezando, tomando impulso”, aseveró la gimnasta quien comenzó a ganar medallas internacionales desde sus 12 años. En 2023 la gimnasta subió a lo más alto del podio en el Campeonato Sudamericano Senior y Junior de Gimnasia de Trampolín que se realizó en Bariloche, Argentina.

Medallistas

En los pasados días se realizó el Campeonato Sudamericano de Trampolín en Belo Horizonte, Brasil en la ocasión compitió una reducida delegación boliviana, compuesta por 10 atletas. Todos ganaron medallas, de las cuales cinco fueron de oro, tres de plata y cuatro de bronce.

Entre los medallistas están Francisco González, ganador de una de las preseas de plata individual, mientras que Sofía Herbas se colgó un bronce. Además, González y Camila Villena fueron ganadores en Trampolín Sincronizado, en la categoría 15-16 años.

Herbas y Valentina Arnez lograron el primer puesto en la categoría 13-14 años de aquella competencia.

Los gimnastas Maya Quinteros, Camila Villena, Sol Riveros, Valentina Arnez, Sofía Herbas, Rafaella Rodríguez, Lotta Schawark, Frida Schawark, Sabina Villa Gómez y Francisco González integraron la delegación boliviana. Los entrenadores, artífices de este exitoso presente, son los profesores Dora Cornejo y Adalid Zacari.

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