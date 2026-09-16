Mamani y Garibay competirán en el Mundial de Atletismo en Dinamarca tras entrenamiento

Con la participación de más de medio millar de atletas que representarán a 85 federaciones este fin de semana se realizará el Campeonato Mundial de Atletismo en Copenhague, Dinamarca, evento que forma parte del calendario oficial de World Athletics. La organización anticipó que para la ocasión se confirmó la presencia de recordistas y medallistas olímpicos.

La Federación Atlética de Bolivia (FAB) informó que el país será representado por dos fondistas, el orureño Héctor Garibay y la cochabambina Gabriela Mamani.

Ambos atletas nacionales lograron el cupo en el Campeonato Nacional que se desarrolló el pasado mes en Santa Cruz de la Sierra.

El viaje de la reducida delegación boliviana está previsto para hoy. La llegada de los atletas a Europa será el jueves. El campeonato comenzará el sábado con las pruebas de una milla y cinco kilómetros, en tanto que la media maratón (21k) será el domingo, tanto para damas y varones.

“Es la primera vez que competiré en un Campeonato Mundial. Comencé a participar en carreras callejeras desde 2021, después fui inscribiéndome a más eventos. Competí en pruebas de 800 metros libres, después me concentré en los 10 kilómetros y solo el año pasado comencé en la media maratón. En Santa Cruz corrí por cuarta vez la distancia de 21 kilómetros”, dijo Mamani.

La atleta refirió que su registro para competir en Copenhague fue de una hora, 18 minutos y 39 segundos. “Mi objetivo es bajar mi marca, haré todo lo posible para cumplirlo. Con respecto a mis entrenamientos, cumplí toda la planificación en lugares que se adecúan a donde competiremos el domingo”, indicó.

Mamani agregó que la combinación de entrenamientos, estudios y trabajo le causa complicaciones. “No me imaginé competir en un Mundial y representar al país. Mis expectativas crecieron y en 2024 tuve la oportunidad de participar en la media maratón por equipos, y logramos la medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos de ese año. Esa fue mi primera medalla”, refirió la atleta.

El año pasado compitió en los Sudamericanos Grand Prix, en Cochabamba, donde logró una presea de bronce. En el mismo campeonato este año se colgó una presea de plata y otra de bronce. Mamani forma parte del Club Lobos, de Cochabamba, donde se prepara junto a su entrenador Ricardo Miranda.

“La perseverancia y la constancia me llevaron donde estoy. Muchos creen que el camino es sencillo, en el proceso no es así”, comentó.