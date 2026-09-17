Las pruebas ecuestres de los Juegos Bolivarianos de 2029 serán en Los Sargentos

La pista del Club Hípico Los Sargentos volverá a ser escenario de una prueba internacional, los Juegos Bolivarianos evento que debe desarrollarse en 2029 en La Paz, cuya organización oficialmente fue designada por la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo) en abril pasado, después de la visita de su presidente, Baltazar Medina.

“En los pasados meses tuvimos la visita de representantes de la Federación Internacional de Deportes Ecuestres, entre otros dirigentes y se logró que el club también forme parte de los escenarios propuestos para los Juegos Bolivarianos”, explicó Óscar Caballero, capitán del club.

El club cuenta con cuatro pistas que fueron avaladas a nivel internacional, pues ya fue sede de distintos eventos que formaron parte del calendario mundial. Además, las instalaciones tienen capacidad de albergar hasta a un centenar de caballos.

“La labor de lograr la sede del evento internacional fue conjunta, nosotros mostramos nuestra pista y el picadero, pero también los espacios que contamos para las pruebas ecuestres. Años atrás tuvimos la visita de dirigentes de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) y quedaron encantados”, agregó.

Reconoció que, pese a que el campo deportivo es apto para campeonatos internacionales, también se piensa en realizar algunas mejoras en “algunos sectores”, con el fin de brindar las mejores comodidades a los competidores y visitantes.