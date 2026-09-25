La tarijeña Nicole Mollo de 15 años permanece invicta en el Mundial de Ajedrez

La tarijeña Nicole Mollo de 15 años, Maestra Internacional Femenina WIN, permanece invicta y se perfila como la gran figura de la selección boliviana en la Olimpiada Mundial de Ajedrez que se lleva a cabo en Samarcanda, Uzbekistán.

En el encuentro participan 190 países en la categoría femenina, donde Mollo se enfrenta a la mejor jugadora de cada competencia y hasta el momento se mantiene invicta con tres victorias y tres empates a dos Grande Maestras de Cuba y Canadá.

Asimismo, Nicole venció a una jugadora de Montenegro por más de 162 puntos, que la hizo ascender 60 puntos en el ranking mundial.

En 2025, Mollo fue campeona panamericana Sub-14 en Lima; así como, campeona sudamericana Sub-18 en Cali, donde obtuvo el título de Maestra Internacional Femenina. Además, este año se convirtió en la campeona más joven en la historia de Bolivia a sus 14 años.

En esta olimpiada Nicole figura entre los jóvenes de América que más destacan, junto al argentino Faustino Oro y la paraguaya Fiorella Mayeregger, y se consolida como una de las promesas del ajedrez sudamericano.