El equipo masculino de ráquetbol conquistó la medalla de oro tras vencer a Argentina por 2-0

Multideportivo
AGENCIAS
Publicado el 26/09/2026 a las 19h55
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Bolivia repitió la hazaña conquistada en Cochabamba 2018, después de que este sábado el equipo masculino integrado por Conrrado Moscoso, Kadim Carrasco y Jhonatan Flores sumó la tercera medalla de oro en ráquetbol durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

En los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, Bolivia logró tres preseas doradas en ráquetbol. Los protagonistas fueron Conrrado Moscoso (singles), la dupla Moscoso-Roland Keller (dobles) y el equipo integrado por Moscoso, junto a los hermanos Carlos y Roland Keller.

En Santa Fe se repitió la hazaña y Moscoso volvió a ser el protagonista. El chuquisaqueño nuevamente se colgó tres medallas de oro: en singles, en dobles con Kadim Carrasco y por equipos junto a Carrasco y Flores.

La tercera de oro

Después que el jueves Bolivia obtuvo sus dos primeras medallas doradas en singles (Moscoso) y dobles varones (Moscoso-Carrasco), este sábado se disputaron las finales por equipos en las canchas del ISEF N11 del Parque Independencia, donde en ambas finales (damas y varones) los protagonistas fueron Bolivia y Argentina.

Para Bolivia enfrentarse a la albiceleste tiene un tinte especial, ya que varios raquetbolistas nacionales juegan por Argentina, como ser Diego García, María José Vargas, Natalia Méndez y Valeria Centellas.

En la final de varones Jhonatan Flores inició la serie ante Fernando Kurzbard y sumó la primera victoria tras imponerse por un claro 3-0, con los parciales de 11-3, 11-5 y 11-6.

En el segundo duelo, Moscoso se enfrentó a un viejo conocido, Diego García. El primer set fue para Conrrado por 11-3; pero el partido no finalizó reglamentariamente, ya que, en el segundo set, cuando la cancha iba 3-2, García se retiró por lesión, dejando el triunfo de la cancha y de la final a favor de Bolivia.

Con este primer lugar, el Team Bolivia se clasificó a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (23 de julio al 8 de agosto), donde Moscoso y Carrasco buscarán reeditar las medallas de oro que lograron en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, evento en el que Conrrado Moscoso se colgó la medalla de oro en singles; y el equipo nacional Moscoso, Carrasco y Carlos Keller logró la presea dorada.

“Súper feliz, para mí la alegría más grande es poder regalarle una medalla de oro más al país, hemos trabajado muchísimo para esto y ahora volver a casa con la misión cumplida”, aseguró Moscoso en entrevista al Comité Olímpico Boliviano (COB).

Entre tanto, Carrasco sostuvo que este título es un “premio a todo el esfuerzo y trabajo que hicimos. Cada vez intentamos superarnos y mantenernos en el lugar que hemos conseguido en base a esfuerzo”.

En damas el subtítulo

El equipo femenino nacional integrado por Camila Rivero y Valeria Miranda no pudo ante la jerarquía de Argentina, que tiene entre sus filas a María José Vargas (número uno del ranking mundial femenino del ráquetbol profesional), Valeria Centellas (cuarta en el ranking) y Natalia Méndez (quinta en el ranking).

Bolivia cayó por 2-0, quedándose con el segundo lugar de la disputa por equipos.

La serie inició con el partido entre Miranda y Méndez, donde la argentina no tuvo problemas para hacerse de la victoria por 3-0, con los parciales de 11-6, 11-3 y 11-7, dejando el primer punto para las locales.

En el segundo duelo, que también fue en singles, Rivero, que, aunque dio una gran batalla, sobre todo en el primer set, cayó ante Vargas por 3-0 (11-9, 11-5 y 11-6), dejando la contienda en 2-0 a favor de Argentina.

Ocho medallas en total

En los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Bolivia sumó un total de 15 medallas: tres de oro, cuatro de plata y ocho de bronce, de las cuales  ocho fueron obtenidas gracias al ráquetbol (53%), una disciplina en la que la tricolor es potencia mundial.

Las preseas de oro fueron de Conrrado Moscoso (singles), Conrrado Moscoso y Kadim Carrasco (dobles), y Conrrado Moscoso, Kadim Carrasco y Jhonatan Flores (equipo masculino).

Las medallas de plata las sumaron Jhonatan Flores (singles), Jenny Daza y Camila Rivero (dobles damas), Jenny Daza y Jhonatan Flores (dobles mixtos), y Camila Rivero y Valeria Miranda (equipo femenino).

La presea de bronce fue obtenida por Camila Rivero (singles).

Un regalo de cumpleaños

Moscoso, este sábado, además de celebrar su tercera medalla de oro, festejó su cumpleaños número 31.

Sus compañeros y amigos aprovecharon la final para llevarle una torta y cantarle feliz cumpleaños.

 

 

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