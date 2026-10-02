Moscoso, el número uno del mundo del ranking International Racquetball Tour

El ráquetbol boliviano vuelve a ubicarse en lo más alto del mundo, Conrrado Moscoso ocupa nuevamente el primer puesto del ranking mundial de singles de la International Racquetball Tour (IRT).

El raquetbolista totaliza 2.705 puntos, con los que supera al estadounidense Kane Waselenchuk, con 2.588. El tercer puesto es para el mexicano Rodrigo Montoya con 1.621.

Además, en el top cinco también figura el boliviano Jhonatan Flores, quien ocupa la cuarta posición, con lo que se consolida a Bolivia como una potencia mundial del ráquetbol con dos jugadores en la élite planetaria.

Con esas ubicaciones ayer comenzó la temporada 2026-27 con el SoCal Open, con sede en la ciudad de Fullerton, California, Estados Unidos, donde los tres mejores del mundo estarán presentes y deberán enfrentarse entre sí.

Mientras que en dobles Moscoso también es líder junto al paceño Kadim Carrasco, con 763 puntos. En singles el número uno del mundo recuperó esa posición paso a paso, después de superar una lesión de cuidado que lo relegó en el ranking, pero con trabajo y decisión logró su objetivo.

El sucrense inició su gira internacional ayer en Estados Unidos, donde comenzarán las competencias que programó la IRT, en las que también estarán presentes Carrasco y Flores. Antes de competir en este campeonato, el sábado sumó tres medallas de oro en los Juegos Suramericanos y subió a lo más alto del podio en singles, dobles y por equipos.

En ese mismo campeonato, Carrasco logró la medalla de oro en dobles y mixtos, en tanto que Flores consiguió la presea de plata en la final de singles que fue boliviana, en mixtos se colgó la dorada. De las 16 medallas en los Suramericanos ocho fueron para el ráquetbol boliviano.

La trayectoria de Moscoso se remonta a 1997, pues desde ese año logró medallas de oro, plata y bronce en el ámbito nacional. A nivel internacional fue desde 2005, cuando comenzó su cosecha en el campeonato Mundial en Cochabamba.

“La trayectoria de Conrrado Moscoso es larga, son varias medallas las que consiguió. Llegar al primer lugar es producto de mucho trabajo y esfuerzo”, mencionó Luis Conrrado Moscoso, entrenador y padre del raquetbolista.

La lista de títulos internacionales del raquetbolista chuquisaqueño es larga, solo por mencionar se puede destacar las preseas doradas en los Juegos Panamericanos 2019, en la modalidad por equipos, en Pro Tour IRT noviembre 2021, en el Open Sarasota EE. UU. y campeón en los Juegos Mundiales de China 2025.

Sus logros le permitieron recibir innumerables reconocimientos, como el que le otorgó la Panam Sport “por su destacada participación en los Juegos Panamericanos Chile 2023” como atleta del año de los Wolrd Games en agosto 2024.