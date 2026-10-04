La ciclista Elizabeth Vásquez ganó medalla con uniforme prestado

Multideportivo
Jeovana Bernabé
Publicado el 04/10/2026 a las 10h59
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Sin uniforme propio, con una polera prestada, pero con el alma teñida de rojo, amarillo y verde, la ciclista Elizabeth Vásquez protagonizó una final espectacular para conquistar la medalla de bronce en la prueba de ruta de 108 kilómetros y subir al podio en representación de Bolivia, en los Juegos Suramericanos que finalizaron el pasado domingo. en Santa Fe,  Argentina.

La ciclista recordó que la final fue una definición de fotografía, en la que las seis primeras cruzaron la meta con el mismo crono de 2h47’47”.

Vásquez expuso garra, corazón y piernas para ubicarse entre las tres mejores del continente y regalarle al país una presea invalorable.

“La polera con la que corrí fue prestada, toda la delegación corrió con la indumentaria que usamos en el Panamericano, que se realizó en Colombia, ahí me caí y mi uniforme quedó destrozado, no tenía la vestimenta para correr en Odesur por eso una noche antes para competir, me presté una polera que ahora es de la suerte, que me sonrió”, señaló la tarijeña de 31 años.

Aclaró que el uniforme del equipo de ciclistas llegó después de las pruebas. “Es otra anécdota que deja esta competencia. Recuerdo que le ofrecí a mi compañero de equipo que cuando llegue la indumentaria él estrenaría la mía, hasta en nuestros uniformes hay una historia por detrás”, dijo.

La ciclista dijo que comenzó a competir desde niña, pero en pruebas de natación, atletismo, triatlón, y a los 17 años decidió inclinarse por el ciclismo. Logró títulos nacionales importantes que le permitieron seguir su carrera deportiva y sus estudios con el respaldo “incondicional” de sus padres, quienes no escatimaron recursos para que se entrene en forma ininterrumpida.

“Creo que no es solo mi caso, los deportistas en Bolivia no tenemos respaldo económico real de las autoridades, son nuestras familias quienes hacen el esfuerzo para que nos superemos competitivamente, por ejemplo, para participar en eventos internacionales, me entrené, junto con otro grupo de bolivianos, en Colombia, también competí en la Doble San Roque-Chaguaya, de Tarija”, continuó la medallista.

Agregó que la medalla de bronce que obtuvo en los Juegos Suramericanos es producto de más de una década de entrenamientos. “No es que un día te levantas de la cama y logras una medalla, son años de trabajo, esfuerzo, sacrificio, constancia y disciplina. Además, en el país, en mi disciplina, años atrás el ciclismo era considerado un deporte para varones, algo que cambió. Los resultados llegan poco a poco”.

Vásquez refirió que se entrena entre dos y cuatro horas diarias, los fines de semana son los más exigentes para ella, pero “estoy acostumbrada”.

Agregó que las bicicletas con las que compiten los pedalistas bolivianos son “diferentes”, pero “igual les damos pelea, no puedo decir cuál es mi futuro en el ciclismo, mi presente es que sigo en competencia”.

La ciclista tarijeña realiza sus prácticas en Pampa Redonda, Tarija, bajo la supervisión del entrenador Tom Kirk, quien adecuó la labor de Vásquez de acuerdo con las condiciones del espacio que tiene para seguir su labor y mejorar su rendimiento deportivo.

La ciclista nacional obtuvo el tercer lugar en la prueba de ruta, sobre una distancia de 108 kilómetros, con un registro de dos horas, 47 minutos y 47 segundos. La argentina Julieta Benedetti conquistó  la presea dorada y la colombiana Lina Hernández se adjudicó la plata

“Fue una final de infarto, ya que en el sprint final todo era parejo. Tenía que ubicarme bien para el sprint. Fue un gran día, ahora me queda seguir en busca de nuevos objetivos”.

Datos

Para las carreras de ciclismo de ruta las bicicletas son muy costosas, una caída en competencia muchas veces obliga al pedalista a cambiar de máquina, en otros casos solo se retiran.

El traslado de las bicicletas fuera del país es otro problema para los ciclistas, pues deben pagar más de 100 dólares, lo que depende de la distancia y aerolínea.

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