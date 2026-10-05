Moscoso conquista tricampeonato de raquet en California

Multideportivo
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 05/10/2026 a las 9h12
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El chuquisaqueño Conrrado Moscoso conquistó  ayer el tricampeonato en el SoCal Open de California, Estados Unidos, tras vencer en la final al estadounidense Kane Waselenchuk por 15-12, 15-7.

El certamen corresponde a la primera fecha del Tour Profesional de Ráquetbol de la temporada.

Moscoso se confirió el título en 2024 y 2025, resultando subcampeón en el torneo de la gestión 2023.

La raqueta número uno de Bolivia estrenó el primer puesto en el ranking internacional cosechando una nueva estrella en el contexto internacional.

Por si fuera poco, Moscoso conquistó tres preseas doradas en la trigésima quinta versión de los Juegos Suramericanos que ce elebraron en Santa Fe, Argentina, erigiéndose como la figura de la delegación nacional, otra vez.

Campaña

Conrrado Moscoso comenzó con el pie derecho el SoCal de California, puesto que superó con contundencia al estadounidense John Wolf (15-1, 15-5), lo que le permitió avanzar a cuartos de final de la competición internacional.

En esta etapa del campeonato derrotó al mexicano Eduardo Portillo por 15-8 y 15-6, instalánsose en semifinales.

En esa fase venció al también mexicano Andree Parrila  por 15-3, 15-10. Cabe recordar que ambos dirimieron la corona del certamen en la gestión pasada, con saldo a favor del raquetbolista boliviano.

En la final enfrentó a un rival duro de roer: el estadounidense Kane Waselenchuk, su archirrival, a quien derrotó con un inobjetable 2-0, resultado que lo afianza en la cima del ranking internacional de ráquetbol.

Subcampeón en dobles.

Una de cal y otra de arena. La intención de Conrrado Moscoso, de hacer doblete en el torneo, se frustró debido a la derrota en la final en la modalidad de dobles.

El raquetbolista chuquisaqueño, que hizo dupla con el paceño Kadim Carrasco, sucumbió ante el binomio mexicano integrado por  Rodrigo Montoya y Javier Mar.

La dupla nacional cayó por 15-9, 15-11, resignándose con el segundo escaño en el podio del torneo que abrió la temporada 2026-2027 del International Racquetball Tour (IRT).

Moscoso tiene planeado jugar la mayor cantidad de torneos de la temporada con la finalidad de conservar el liderato en el ranking internacional.

El destacado deportista apunta al título en el Mundial de Chile 2026.

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